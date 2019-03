Una mujer rusa llamada Rasulzhan Kyzy Barnokhon, fue arrestada por intentar vender a sus hijos "porque eran un obstáculo para salir con hombres".

La joven de 23 años fue atrapada después de querer vender a su bebé de una semana por £ 11,500 en la capital rusa, Moscú. Según informaron desde la policía, había venido a la capital desde la ciudad del sudoeste de Ufa y se había reunido con sus compradores, que eran infiltrados de una ONG.

Luego de recibir esa suma de dinero por su hija de una semana, Barnokhon fue arrestada. Esta fue la segunda vez que la madre trató de vender a sus hijos. El primer intento fue hace seis meses, donde había intentando vender, hasta ese momento, a su única hija.

Cuando Barnokhon, ya estaba embarazada de su tercer hijo, publicó un mensaje en las redes sociales que decia: “Buscando padres adoptivos para una niña de un año. Moscú”.

A ese posteo lo descubrieron activistas de la ONG "Alternativa" que luchan contra la trata de personas. Entonces, respondieron al mensaje y se dieron cuenta de que la joven ba a vender a su hijo.

Yulia Ivanova, una activista de esta organización, fingió ser una compradora y reveló: "ella (Barnokhon) dijo que conoció a un hombre en línea y quería salir con él. Pero antes de eso, quería vender a sus hijos que, según ella, eran un obstáculo para salir con hombres".

"No estaba interesada en el futuro destino de sus hijos y me dijo que 'después de que se haga el trato, no nos conocemos", aseguró.

La policía dice que esta fue la segunda vez que la madre trató de vender a sus hijos. (Gentileza: Daily Mail)

Según los activistas, Barnokhon había cambiado de opinión y se negó a vender a su hija después de que sus familiares la convencieran. Sin embargo, seis meses después, luego de dar a luz a su tercer hijo, Barnokhon contactó a Yulia.

Yulia remarcó: “La causa penal por intento de venta de un menor se inició contra el joven de 23 años. El sospechoso enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable”.

El 5 de marzo, cuando estaba en Moscú, recibió el dinero y le entregó el bebé a un comprador. También escribió una nota confirmando que había recibido el dinero para el bebé.

Rasulzhan Kyzy Barnokhon fue atrapada después de intentar vender a su hijo de una semana por £11,500 (Gentileza: Daily Mail)



“Durante el interrogatorio policial, la acusada admitió el delito”, informaron desde la justicia.

Según los informes, todos los hijos de Rasulzhan Barnokhon son de hombres diferentes. La investigación está en curso y no hay amenazas para la salud del bebé.