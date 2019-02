Nicolás Maduro expuso las razones reales por las cuales, a su critero, Estados Unidos tiene tanto interés en intervenir militarmente a Venezuela. "El petróleo de Venezuela y las riquezas de nuestro país: el oro, el gas, diamantes, hierro, agua...la riqueza moral de la revolución bolivariana", enumeró.

" Estados Unidos quiere acabar con la revolución que da el ejemplo de independencia y justicia social. No tienen razones para amenazar. Por eso Donald Trump debe retirar de inmediato su amenaza contra un pueblo pacífico y noble. El pueblo de Bolívar y de Venezuela", agregó en una entrevista exclusiva con el sitio RT en Español.

Maduro explicó también que " Venezuela no se va a rendir nunca. Empieza a levantarse una ola de conciencia, de sensibilidad mundial. Y cada día que pase va a haber un repudio más grande a Donald Trump. Acá no va a haber guerra ni intervención militar. Pero esto no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra que es sagrada".

La locura imperial que se ha desatado contra Venezuela, hasta el punto de amenazar con el uso de la fuerza militar, tiene su “casus bellis” en nuestro Petróleo. ¡No nos atemorizan! Decimos con valentía, aquí no habrá intervención, aquí solo habrá paz con justicia social. pic.twitter.com/RUvI5Xqq71 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 de febrero de 2019

Sobre su opositor y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, contó que cree "que es un instrumento circunstancial, que lo han puesto allí los opositores para un escenario de la aventura, que ellos saben que va a fracasar".

Sin embargo, volvió a pedir por la unión de los opositores."Yo estoy dispuesto y he llamado más de 300 veces a un diálogo con todos los partidos políticos. Con los líderes auténticos y verdaderos de la oposición venezolana que va mucho más allá de Guaidó", relató.