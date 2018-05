El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resultó reelecto en las elecciones de este domingo en Venezuela con 67,22% de los votos válidos emitidos, informó la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez. El ente informó que con el 92,6% de los votos escrutados, se registró una participación en las urnas del 46,01%, con una proyección que llega al 48% de un padrón de 20.527.571 ciudadanos en condiciones de votar, lo que implica que participaron del comicio 8.663.936 velezolanos.

De estos sufragios, Maduro obtuvo 5.823.728 votos, seguido por Henri Falcón, con 1.820.552; Javier Bertucci, con 925.042, y Reinaldo Quijada, con 34.614 sufragios. En una breve declaración en el centro de prensa internacional, Delcy Rodríguez dio esto resultados y destacó que el comicio se realizó “sin incidencias y con gran tranquilidad y civismo”.

Dicho esto, la funcionaria pidió “a todos y a todas” los sectores de adentro y afuera de Venezuela “que respeten los resultados electorales” y “que respeten al pueblo” venezolano.

Horas antes, poco después del cierre de los comicios, Rodríguez había asegurado que la abstención promovida por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “fue derrotada” este domingo.

No obstante, la participación del 48% proyectada por las autoridades es sensiblemente menor que en 2013, cuando Maduro fue electo por primera vez, donde votó el 79,69% del padrón, porcentaje similar a los alcanzados en las presidenciales de 2012, con el 80,56%, y en 2006, con el 74,7% .

El comicio transcurrió sin violencia y estuvo signado por una pulseada entre el poder de movilización del gobierno y el llamado al boicot de la mayoría de la oposición. Los centros de votación cerraron horas más tarde de lo previsto entre llamados de último momento de medios oficiales para votar y mensajes triunfalistas de Delcy Rodríguez.

Poco antes de que se difundiera esta tendencia irreversible, Falcón se apresuró a desconocer el resultado del comicio y reclamo a las autoridades que se convoque a nuevas elecciones presienciales para octubre de este año. "Para nosotros no hubo elecciones, hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela, no es un planteamiento lo que venimos a hacer, venimos a hacer un reclamo”, dijo el candidato opositor.

"El proceso tiene serios cuestionamientos de nuestra parte (...) y sin duda alguna el proceso carece de legitimidad y nosotros desconocemos este proceso electoral categóricamente”, agregó en una rueda de prensa ofrecida antes de que se conocieran los resultados. Este final lleno de adrenalina que no hizo más que alimentar la gran incógnita de la jornada sobre el nivel de participación del electorado.

Según informó el gobierno en la mañana del domingo, en las primeras cuatro horas de las elecciones, más de dos millones y medio de ciudadanos emitieron su voto, una cifra que parecía esperanzadora. Previo a la difusión de estos datos, la oposición que se negó a participar de las elecciones -porque sus principales líderes están detenidos o inhabilitados- aseguró que, según sus “testigos en algunos centros electorales”, la participación era de menos del 30% del padrón a dos horas del cierre oficial.

"Vimos materializarse las denuncias que hemos venido manifestando desde hace semanas. Siendo más que evidente lo que ocurrirá en un par de hora, el régimen igualmente recurrió al chantaje”, denunció en conferencia de prensa el diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Frente, Juan Andrés Mejía.

Varias agencias de noticias internacionales recorrieron centros de votación en Caracas, la capital del país, y coincidieron en que no había colas de votantes ni se veía mucha afluencia de personas alrededor de los centros de votación. No obstante, a lo largo de la jornada, tanto Maduro como miembros de su gobierno no abandonaron nunca el tono optimista y llamaron repetidas veces a movilizarse y votar.

"Desde mi puesto de mando, le digo al comando Simón Bolívar, atención comando Simón Bolívar, de todos los estados, de todos los municipios, de todas las parroquias, atención las UBCH, Unidades de batalla Bolívar Chávez de todos los centros electorales, vamos a facilitarle al pueblo el transporte para ir a votar”, instó Maduro en un mensaje desde el Palacio Presidencial.

"Vamos a facilitarle al pueblo todo lo que haya que facilitarle para que tengamos un remate de participación verdaderamente histórico, necesario que consolide un día de paz, mientras más votos más paz”, agregó. En paralelo a las imágenes de centros de votación semi vacios, dos de los candidatos rivales de Maduro, que se negaron a sumarse al boicot de la principal alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), comenzaron a denunciar masivas irregularidades en los comicios.

El jefe de campaña del candidato opositor Henri Falcón, Claudio Fermín, informó durante la tarde que hacia el final de la jornada electoral su equipo recibió unas 900 denuncias contra el oficialismo en los colegios electorales, entre ellas “la compra de votos”. "No podemos ocultarle al país nuestra preocupación porque las instituciones que regulan el proceso, el CNE y el Plan República, han sido rebasados por las irregularidades”, denunció el político opositor en una conferencia de prensa a una hora del cierre de los comicios.

Por su parte, el tercer candidato en las intenciones de voto, el pastor evangelista Javier Bertucci también denunció irregularidades electoral. "Estamos siendo responsables con nuestros testigos, dando todas las denuncias a nivel nacional, más de 1.400. Y siguen llegando. Tal vez podamos llegar a 2.000 denuncias en las próximas horas”, informó el candidato en una conferencia de prensa.