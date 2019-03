El suceso que mantiene en vilo a la opinión pública italiana comenzó hace aproximadamente dos años, cuando los padres de un joven de 14 años buscaban una maestra particular para ayudar al chico con sus clases de inglés.



La mujer de 35 años, de quien hasta ahora se desconoce su identidad, mantenía una relación de amistad con la familia de la víctima, por lo que estos no dudaron en acudir a ella.



La acusada está casada y tiene un hijo de 7 años y como el menor, vive en la localidad italiana de Prato, un ciudad de menos 200 mil habitantes. Ella trabaja como enfermera cuidando a personas mayores y de movilidad reducida.



Cuando quedó embarazada hace un año y medio todos creyeron que estaba esperando el segundo hijo de su esposo. Fueron los padres del pibe de 14 años quienes empezaron a notar comportamientos extraños por parte del menor.

El testimonio de la víctima



El chico le confesó a sus padres: "Es culpa de esa mujer, quería que estuviera sólo con ella, le gritaba que me dejara en paz, le decía que ya no quería estar con ella. Y entonces me dijo que el hijo que había dado a luz no era del marido, sino mío".



El menor no sólo le relató angustiado a su familia sino que también les enseñó los mensajes que ella le mandaba. Hecho por el cual estos decidieron buscar asesoría legal y llevar a la mujer ante la justicia.



¿Cómo actuó la justicia?



La fiscalía de Prato comenzó una investigación por presunta violencia sexual contra la mujer y el viernes pasado allanó su domicilio. En él se secuestró algunos objetos, entre ellos un par de smarthphones y una computadora.



La abogada de la familia del adolescente, Roberta Roviello, sugirió que no fueron objetos materiales o regalos los que indujeron al menor a mantener relaciones sexuales con la mujer. Ella asegura que hubo "trucos" continuos con los que la señora trató de mantener al pibe junto a ella. "Claramente la mujer estaba enamorada del niño", afirmó la letrada.

La acusada aceptó realizar la prueba de ADN solicitada por la fiscalía para determinar quién era el padre de la criatura de 5 meses, y de hecho se presentó con su esposo, a quien desde los medios italianos, apuntan como cómplice de la mujer.



El resultado



Finalmente, y tras un parte arrojado el día domingo, se determinó que el niño de 14 años es el padre del bebé que tuvo la mujer hace 5 meses. Los investigadores pudieron comparar el ADN del bebé y el adolescente, luego de que la maestra autorizara a realizar el análisis. Los genetistas designados por la oficina del fiscal aportaron los resultados de las pruebas confirmando las acusaciones: el pequeño nació de la relación entre la mujer y el pibe.

Desde la justicia aún esperan realizar nuevos interrogatorios para saber qué hacer, no solamente con el niño recién nacido sino también con el hijo del matrimonio, que hasta el momento se encuentra fuertemente comprometido.