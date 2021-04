Las clases virtuales a causa de la pandemia de coronavirus, dejó al desnudo la desigualdad que hay de muchos niños para poder acceder a los recursos básicos de conectividad. Sin embargo, por el contrario, permitió visibilizar la vocación de muchos maestros por seguir enseñando, en medio de contextos adversos.

Tal fue el caso de una maestra del colegio Santa Rosa de Luya Urco, en la ciudad de Chachapoyas, Perú, quien a pesar de que no estaba en horario de trabajo, le dictó clases a un alumno que no tiene celular ni computadora. Las imagenes se viralizaron y miles de usuarios de todo el mundo celebraron el accionar de la mujer.

El niño y la docente fueron captados en un banco del parque de la Mama Nate, por una mujer llamada Yenny Solis Calero quien publicó las fotos en su Facebook, que luego se hicieron virales.

.

“Me acerqué y le pregunté y me dijo que sí, que efectivamente es profesora y que venía a enseñarle al niño, porque él no contaba con un equipo móvil ni una computadora como para que le envíe sus evidencias de trabajo y aprendizaje (…) Tal fue mi alegría de saber que hay personas que realmente aman su trabajo y aman a su prójimo, porque eso es amar, eso es querer, eso es actuar con hechos y no con palabras”, escribió Solis Calero en la publicación que compartió en sus redes. Además, Solis también reveló que la maestra, se llama Milagros Bustamante y enseña en la escuela Santa Rosa, ubicado en Luya Urco.

Muchos usuarios aplaudieron el gesto de la docente y alabaron su vocación para enseñar. También invocaron a las autoridades para que ayuden al niño a mejorar su situación y pueda recibir una mejor educación.