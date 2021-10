Sudáfrica está conmocionada por el sacrificio de 30 leones que habían sido dejados morir de hambre y sed por el dueño de una granja que los tenía en cautiverio. Los animales además no habían recibido atención veterinaria tras haber sufrido quemaduras por incendios forestales que azotaron la zona.

Los leones se encontraban sin comer durante varios días. (Gentileza: Bloemfontein SPCA)

“Lo que encontramos nos impactó hasta los huesos. Cuando entramos en los campamentos de los leones, solo pudimos ver la destrucción que dejaron las llamas”, explicó Reinet Meyer, de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA).

“Las patas de los leones estaban cubiertas de ampollas. Cuando los leones intentaban ponerse de pie, simplemente colapsaban"

El fuego había lastimado las patas y los cuerpos de los animales, como también el espacio donde habitaban 59 leones y tres tigres que fueron víctimas de uno de los más desgarradores casos de maltrato animal.

Las patas de los leones tenían ampollas producto de los incendios forestales en Sudáfrica. (Gentileza: Bloemfontein SPCA)

El estado de los leones sin agua ni comida que debieron ser sacrificados en Sudáfrica

El cuerpo de veterinarios de la SPCA estuvo a cargo de las curaciones pero el deteriorado estado de los animales provocó la muerte de los leones que llevaban días sin comer.

“Las patas de los leones estaban cubiertas de ampollas. Cuando los leones intentaban ponerse de pie, simplemente colapsaban de nuevo porque era muy doloroso”, aseguraron desde SPCA.

Meyer contó: “Nuestro veterinario vio que tenían heridas por quemaduras muy graves y algunas de ellas tenían daño pulmonar. Muchas de sus bocas estaban tan quemadas que no podían comer. Estaban en una condición muy débil y demacrada con una puntuación corporal de entre 1 y 2 como resultado del hambre”.

Por el deterioro de los leones, SPCA no pudo salvarlos. (Gentileza: Bloemfontein SPCA)

El equipo de Meyer se contactó con el propietario del lugar donde se econtraban los animales y les aseguró que no habían sufrido daño por los incendios.

“Fue absolutamente impactante lo que presenciamos allí”

“Contactamos con el propietario para averiguar si tenía algún daño en su granja con los animales y aseguró que no hubo daños. Pero volvimos al día siguiente por la forma en que se había quemado el lugar. No había forma de que los animales no se hubieran visto afectados”, dijo Meyer.

Ya al regreso y con una orden judicial de ingreso no pudieron hacer por los animales. “Fue absolutamente impactante lo que presenciamos allí”, concluyó Meyer.