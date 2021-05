Maluma sigue escalando en el mundo de la moda. Si bien ya ha vestido prendas de marcas como Versace, Dolce & Gabbana, Givenchy o Dior, ahora el cantante será el primer hombre en ser tapa de la revista Cosmopolitan España.

Además de poner el cuerpo para la portada, le concedió una entrevista a dicha revista dónde habló de todo, su familia, aspiraciones y su inclinación hacia el budismo entre otras cosas. Para conocer sus dichos habrá que armarse de paciencia y esperar hasta la publicación del mes de junio. “Es un orgullo, es un honor. Ser el primer hombre en la portada es algo histórico. Gracias al equipo, definitivamente una de mis favoritas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Hablemos un poco de la tapa en sí. Según trascendió, se puede ver al “Pretty Boy” con un jean celeste y una camisa escotada en clave blanco, rojo y verde menta. Además, luce un collar de perlas y diversa joyería plateada. En otras de las imágenes se lo ve con un traje de sastre en color azul marino y blanco. Para finalizar, posó en la orilla del mar con un conjunto bien tropical que invita al lector a imaginarse en una playa centroamericana. Camisa multicolorida estampada con un pantalón amarillo.

“En mi primer gran concierto no sabía ni cómo agarrar un micrófono ni lo que era tener bailarines. Incluso había pirotecnia y nadie me avisó y casi me muero del susto”, expresó Maluma en un adelanto de la entrevista. “Quiero conseguir un ‘Grammy Anglo’, posicionarme como el número uno a nivel mundial”, agregó.

Mirá la portada de la que habla el mundo