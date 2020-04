Una profesional de la salud compartió en las últimas horas un video de su hijo, de tan solo cuatro años, en el que se lo puede observar con una fuerte tos y dificultades para respirar.

El menor fue hospitalizado el mes pasado, pese a que su familia, con residencia en el estado yanqui de Colorado, comenzó la cuarentena dispuesta por el gobierno en tiempo y forma.

Anna Zimmerman, madre de Lincoln, la criatura que por estas horas respira gracias a la asistencia de un respirador artificial, relató ante medios locales el dolor que sintió al ver al nene en esa situación.

Ella escribió en su blog que fue desgarrador escucharlo decir: "Mamá, esto no vale la pena; Mamá, ¿cuándo va a parar esto?; Mamá, no me siento tan bien; Mamá, no sirve de nada; Mamá, no voy a ir a casa". Zimmerman advirtió través de sus redes sociales que "los padres deben tomarse en serio el COVID-19".

"Como médica, seguí de cerca el brote de coronavirus en China e Italia. Aunque no existía un mandato estatal o federal, sacamos a nuestros hijos de Jiujitsu y de las clases de natación temprano, porque creíamos que este virus era peligroso antes de que muchas personas comenzaran a tomarlo en serio", explicó la madre al Daily Mail.

"Los niños continuaron yendo a preescolar y jardín de infantes, y su último día en la escuela fue el 12 de marzo. El estado de Colorado cerró las escuelas desde el 16 de marzo", precisó Zimmerman.

"Adoptamos las recomendaciones de quedarnos en casa temprano y nos apegamos a ellas. Hicimos todo bien ", escribió en el blog. Sin embargo, el 21 de marzo Lincoln comenzó a mostrar signos de coronavirus. "Él estornudó un par de veces, pensé que eran alergias. Al día siguiente tuvo nariz tapada y tos leve. No tenía fiebre y no estaba preocupada, supuse que se había resfriado un poco nada más'', explicó.

Fiebre alta, el peor síntoma

"El 27 de marzo, tuvo fiebre, fiebre alta de 40º. En ese momento empecé a preocuparme y lo llevé al pediatra a primera hora de la mañana del 28, recibimos un diagnóstico de neumonía después de una enfermedad viral (totalmente razonable) e hicimos antibióticos orales y oxígeno en casa durante las siguientes 48 horas". Zimmerman dijo que Lincoln tuvo momentos en los que se veía "totalmente bien" y otros en los que parecía enfermo.

Tras algunos días, el menor fue diagnosticado con coronavirus. Toda la familia se encontraba desecha, sobre todo por el hecho de que nos les permitían permanecer junto a él durante el período que estuviera internado.

Lincoln estuvo muy enfermo, pero logró recuperarse.

El nene evolucionó favorablemente desde entonces, aunque atravesó momentos de crisis, como puede observarse en el video. Sin embargo, su madre no se conforma con su recuperación, sino que intenta dar un mensaje para concientizar a otros padres. "Por favor, manténganse a salvo, manténganse saludables y por favor, tomen este virus en serio, no es broma", concluyó en uno de sus posteos.