Se trata de Leicy Vargas, una niña de apenas 15 años que vivía en la colonia Luis Donaldo Colosio (México). Resulta que la adolescente salió de su casa el domingo 4 de julio a las 15:00, luego de pedir permiso para ir a lo de una amiga que vive a tres cuadras de su casa.

Unas horas después, le envió un mensaje a su madre que decía: “Mamá, unos hombres me están faltando el respeto”. Luego de ese texto, todo fue incertidumbre y sufrimiento, la familia no volvió a tener contacto con ella.

Leicy tenía solo 15 años y pensaba dedicarse al estudio del cancer.

Sus familiares habían realizado la denuncia e hicieron eco en redes sociales para dar con el paradero de Leicy. Sin embargo, lamentablemente, horas después el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida junto a una carretera en Nogales, el mismo presentaba lesiones múltiples.

La madr reportó su desaparición en el Centro de Atención Temprana (CAT) a las 12:40 horas del 5 de julio, lo que dio paso a su inmediata búsqueda. Un par de horas después se anexó al Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Su cuerpo fue encontrado con múltiples lesiones a un lado de la carretera.

Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), el hallazgo se dio a las 14:30 horas el lunes, a un lado de la carretera internacional 15 a la altura del kilómetro 197+400 del tramo. Al parecer, unos agentes ministeriales fueron los encargados de su búsqueda.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestra hermana Leicy Celina. Convocamos a manifestación y vigilia para pedir justicia por el feminicidio de Leicy Celina, exigir nuestros derechos y recordar a las que ya no están”, expresó la familia en redes sociales.

Según los investigadores, la causa de la muerte fue la asfixia.

Los investigadores pudieron determinar que la causa de la muerte fue a asfixia, también hubo compresión neurovascular y varios golpes en el cuerpo.

La familia y amigos se manifestaron el 11 de julio en la plaza Monumento a la Ignorancia. En particular, Kenya Vargas, madre de la víctima, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que haga justicia por su niña. “Me han dejado el corazón destrozado y voy a ser fuerte, voy a ser fuerte porque voy a buscar justicia y si tengo que ir a México, si tengo que ir a Palacio Nacional, allá iré”, aseveró Vargas.

“Obrador a ti me dirijo, necesito de tu ayuda, quiero que me movilices esto para que se haga justicia con mi hija”, añadió la señora y finalizó pidiendo “que López Obrador me escuche y que tome este caso porque esto es una indignación, porque no puede ser posible que una niña de 15 años haya muerto de la manera que murió mi hija, ¡exijo justicia!”.

