En un clima de tranquilidad y expectativa, millones de uruguayos votaron este domingo en elecciones primarias abiertas y definieron los candidatos presidenciales que el 27 de octubre próximo disputarán unos comicios que aún no tienen un favorito claro.

Por parte del oficialismo del Frente Amplio (FA), se impuso el ex intendente de Montevideo de 62 años, Daniel Martínez con el 40% de los votos, seguido por la ex ministra de Industria Carolina Cosse (26%), el ex diputado del Partido Comunista y ex sindicalista de la construcción Oscar Andrade (24%).

El Frente Amplio gobierna el país desde hace casi 15 años y esta vez por primera vez llevará un candidato presidencial que no pertenece a la histórica generación de Vázquez, del también ex presidente José Mujica o del ex vicepresidente y actual ministro de Economía, Danilo Astori.

El FA enfrenta por primera vez en más de una década una elección presidencial muy disputada y, por eso, sus precandidatos intentaron evitar cruces agresivos o divisiones difíciles de reparar en la campaña.

Por otra parte, el representante del Partido Nacional (PN, blanco) en los próximos comicios será el senador Luis Lacalle Pou, que obtuvo el 50% de los votos, seguido del joven multimillonario y hasta hace seis meses desconocido Juan Sartori, que cosechó el 23% del total, mientras que en tercer lugar se ubicó el senador Jorge Larrañaga.

En cuanto al Partido Colorado, el economista Ernesto Talvi resultó el claro ganador con el 52%, seguido a distancia por el ex presidente Julio María Sanguinetti con 33% y Amorín Batlle con 13%.