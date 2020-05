Bolivia entrará el próximo lunes en una nueva etapa en la que espera reactivar la economía, a pesar de que la cantidad de muertes y contagios por coronavirus (orthocoronavirinae) crece día a día, razón por la que varias regiones y ciudades del territorio continuarán con el aislamiento.

La nueva etapa denominada cuarentena dinámica, que el gobierno del país sudamericano se iba a aplicar desde el último 11 de mayo, se retrasó debido a la decisión de varios departamentos de mantener la apertura progresiva desde el próximo 1 de junio.

El departamento de San Cruz, una de las regiones más pobladas con más de 3 millones de habitantes, se mantendrá con rigidez hasta que los resultados de los testeos de covid-19 no muestren un descenso notorio.

Por otro lado, la capital del país que preside Jeanine Áñez Chávez, que continúa siendo uno de los principales focos de contagio del virus, comenzaron a flexibilizar el aislamiento, permitiendo salidas restringidas para menores de edad y adultos e inclusive le asignaron un horario exclusivo a pacientes de riesgo, como los ancianos y personas con enfermedades crónicas.

En Beni en cambio, el rigor de la cuarentena se hace sentir en medio de un caos por la crisis sanitaria. Su Capital, Trinidad, no permitirá a partir del próximo lunes y por cinco días, que nadie pueda salir o circular por las calles, con la intención de evitar de la propagación de los contagios.

Por otro lado, El Alto, vecina de La Paz, que tiene más de 1 millón de habitantes, ya dio el visto bueno para el uso del transporte público con capacidad limitada y microbuses, siempre y cuando se respete el distanciamiento social, algo que no ocurrió en los primeros días.

La Paz y Cochabamba, optaron por la continuidad del trabajo desde la mañana y la prohibición de circulación desde las 18 horas, con la opción limitada de salida durantes los fines de semana.

El ejecutivo de Añez, confía que en los próximos días algunas regiones y cuidades se mantengan en alerta ante la pandemia, mientras que otras vayan retornando a la normalidad. Teniendo en cuenta la situación de crisis, se ofrecen planes de apoyo que tienen créditos con condiciones ventajosas con los que se espera una generación de empleo para alrededor de 600.000 personas.

Bolivia reporta 310 muertos y 9.592 infectados por coronavirus desde la detección de los primeros casos en marzo pasado.

Evo Morales contra la cuarentena aplicada por Jeanine Añez

El ex mandatario Evo Morales aseguró que la actual Jefa de Estado boliviana no cumplió con una cuarentena estricta "tal como lo sugirió la Organización Mundial de la Salud (OMS)" y tampoco tuvo en cuenta a las familias más humildes, las cuales están en un estado prepocupante por la crisis generada por el covid-19. "Nos sentimos impotentes ante la grave situación del Beni" dijo.

"Esto demuestra la destrucción de ese sistema de salud, que avanzó en todo el país con la ayuda de los médicos cubanos que no habían venido a Bolivia a cambio de nada, no pidieron nada, estaban haciendo un trabajo muy importante, no vinieron a privatizar nada sino ayudar a ese proyecto de salud para el pueblo", afirmó.

Morales recordó una palabras de Fidel Castro. "Nosotros compartimos lo poco que tenemos, especialmente en derechos a la educación y salud. Fidel sigue siendo para mí el hombre más solidario del mundo. Estos médicos fueron expulsados y maltratados por el gobierno de facto, y nunca como ahora hacen falta en Bolivia" agregó.