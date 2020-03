La pandemia de coronavirus ya contagió a más de medio millón de personas y causó la muerte de casi 23.000, mientras los gobiernos de las 175 naciones afectadas hasta ahora reinventan estrategias, ven crujir sus sistemas de salud y modifican sus agendas para neutralizar el brote que, salvo excepciones, aún se encuentra en su fase ascendente.



El centro de monitoreo de la Universidad Johns Hopkins informó en su último balance que los casos ya son más de 510.000 y destacó que Italia, con 7.503 muertes -casi un tercio de los fallecimientos totales-, es el país donde el brote golpeó de manera más mortífera hasta ahora.



Luego se ubica España, donde los contagios se aceleran y ya son 4.089 los muertos, 56.188 los contagios y 7.015 los pacientes recuperados, mientras que China, con muchos más contagios (81.782), tiene menos muertos (3.291) y es una de las pocas naciones donde la curva ya pasó su punto de inflexión y la preocupación de las autoridades se desplazó a lograr controlar los contagios no nativos.





Hoy el gigante asiático registró solo 67 nuevos casos en las últimas 24 horas, todos ellos importados.



A partir de esta nueva tendencia, China anunció el cierre de sus fronteras para todos los extranjeros, aún aquellos con visas y permisos de residencia, a partir de la medianoche del próximo sábado.



En tanto, la cifra en Irán, el país de Medio Oriente más golpeado hasta ahora por la pandemia, trepó a 29.406 infectados y 2.234 muertes y Estados Unidos, en tanto, sumó 69.210 contagios en todo el país y 1.046 muertes producto del brote.



Más allá de cada caso en particular, la curva de contagios permanece aún en su pendiente positiva en la enorme mayoría de los países y sus gobiernos -con miles de millones de personas en cuarentena- barajan diversas políticas públicas para revertir esta tendencia, resolver la crisis sanitaria que implica y enfrentar la debacle económica que los especialistas anticipan.



Hoy, el Senado estadounidense aprobó un paquete de 2,2 billones de dólares para ayudar a comercios y trabajadores y reforzar el sistema de salud ante la epidemia. Solo en una semana, se acumularon 3,8 millones de peticiones de seguro de desempleo en ese país.



El paquete de ayuda es el mayor de la historia de Estados Unidos y fue aprobado por unanimidad pese a las dudas en ambos partidos sobre si será suficiente, luego de trabajosas negociaciones.



El gobierno británico, en tanto, pese a su reticencia inicial a aplicar medidas, anunció hoy un paquete financiero destinado a ayudar a los trabajadores autónomos, informó el ministro de Economía, Rishi Sunak.

El Estado les pagará, a aquellos que tengan ingresos de 50.000 libras o menos por año, el 80% de lo que facturaban, con un límite de 2.500 por mes (unos 3000 dólares).



La semana pasada, las autoridades habían establecido subsidios salariales del 80% o hasta 2.500 libras por mes para el personal contratado por los empleadores, como parte de un paquete de medidas "sin precedentes" para evitar el despido de trabajadores debido a la crisis.



Bélgica, por su parte, registró 1.298 nuevos contagios en un día, lo que duplicó el registro de ayer, y avivó temores de una pronta saturación en sus instalaciones sanitarias, mientras el número total de infectados trepó a 6.236 y los muertos 220, informó el el Servicio Federal de Salud.



Bruselas, la sede de la Unión Europea, anunció que no aceptará pacientes de coronavirus de otras naciones, pese a los pedidos de Italia y Países Bajos, hasta que no se supere el pico de la epidemia.



En Corea del Sur, donde la curva de contagios no es ascendente y donde no están limitados movimientos de sus ciudadanos y las fronteras se mantiene abiertas, la aparición de nuevos contagios importados preocupan a las autoridades sanitarias que decidieron intensificar sus medidas de contención en el área metropolitana de Seúl, la capital.

En el plano regional, los gobernadores terminaron de tomar las riendas de la gestión de la pandemia en Brasil, ante la inacción del presidente Jair Bolsonaro.



El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, afirmó que analiza establecer un hospital de campaña en el estadio Maracaná, como parte de las medidas de emergencia para hacer frente al coronavirus.



"En los próximos 15 días vamos a tener 900 lugares para recibir pacientes en hospitales de campaña, hicimos compras de emergencia de materiales y respiradores, es muy probable que montemos un hospital de campaña en el Maracaná, tenemos que elegir el mejor lugar para hacerlo", declaró Witzel.



En San Pablo ya comenzó a instalarse un hospital de campaña en el estadio Pacaembú y los clubes San Pablo (Morumbí), Palmeiras (Allianz Arena) y Corinthians (Arena Corinthians) ofrecieron sus estadios, señaló la agencia de noticias ANSA.



Witzel defendió el "aislamiento" de los ciudadanos como la forma de contener el avance del virus y discrepó con Bolsonaro, que se opone a la cuarentena decretada en Río de Janeiro y San Pablo.

Otras cinco personas murieron de coronavirus en las últimas horas en Ecuador y los fallecimientos ya suman 37, mientras que más de 150 nuevos contagios detectados desde la víspera elevaron el total de casos a 1.382, informaron hoy autoridades de ese país.

En una comparecencia virtual, la directora nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, precisó que hay otros 1.778 casos bajo sospecha.

Por su parte, el ministerio de Salud Pública Cuba informó de la segunda muerte por coronavirus en el país, que ya acumula 67 casos positivos pero continúa sin detectar transmisión local de la enfermedad.



La segunda víctima mortal era un turista ruso de 45 años, diabético, que falleció esta madrugada por "complicaciones asociadas al Covid-19" tras estar varios días en estado crítico en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de La Habana, especializado en enfermedades infecciosas, dijo el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.



De momento, 67 pacientes con coronavirus están internados en hospitales cubanos, todos con "evolución satisfactoria" excepto un cubano de 63 años en estado crítico y otro de 38 años en estado grave.



Los diez nuevos casos reportados en la última jornada fueron de personas entre los 31 y 85 años, nueve de ellas cubanas: cinco que viajaron a Estados Unidos, Guyana y Francia y cuatro que tuvieron contacto con turistas y otros cubanos infectados.



La única extranjera detectada en este grupo es una rusa de 48 años, contacto de su compatriota fallecido y que como él, arribó a La Habana el pasado 12 de marzo desde Francia, consignó la agencia de noticias EFE.



Por último, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció en esta jornada que el coronavirus afecta a 580 personas en todo el país, que causó la muerte de 10, y una prórroga de 13 días del estado de emergencia nacional declarado por la pandemia .



"Hemos tomado la decisión de que, a través de un decreto supremo, ampliamos el estado de emergencia por trece días, de tal forma que es de cumplimiento obligatorio hasta el domingo 12 de abril, inclusive", señaló Vizcarra en una comparecencia ante los medios de comunicación.

El mandatario declaró la emergencia nacional el 16 de marzo pasado por un periodo de 15 días, por lo que debía expirar la semana próxima. Vizcarra explicó que, aunque esperaba hacer oficial la prórroga tras reunirse con los gobernadores regionales el lunes, ha decidido "no alargar la incertidumbre".



Además, aclaró que la extensión del estado de emergencia nacional implica asimismo la del toque de queda que rige a diario entre las 20 y las 5 y la del cierre de fronteras.



"Sabemos que no es una decisión fácil (...). Seguramente con la extensión del estado de emergencia vamos a generar incomodidades y malestar de muchos, pero tengan la seguridad que lo hacemos por el bien de todos: la vida y la salud", dijo Vizcarra, citado por la agencia de noticias Europa Press.



En ese sentido, indicó que, si bien la curva de contagios evoluciona según lo previsto, "es necesario intensificar nuestro esfuerzo para que el cumplimiento de las metas que hemos puesto sean de beneficio de toda la población".