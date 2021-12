Estudiantes aterrorizados grabaron su experiencia en un aula durante el tiroteo mortal que sucedió este martes en una escuela secundaria de Michigan, Estados Unidos, a manos de un estudiante de 15 años. El ataque dejó a cuatro muertos y varios heridos, como también un terrible video que se propagó desde tikTok.

El video desde el interior de Oxford High School es escalofriante: los estudiantes se encogen de miedo en la parte trasera de un aula, escondiéndose mientras un pistolero armado atraviesa los pasillos, matando a cuatro e hiriendo a otros siete. De repente, se escucha un golpe en la puerta. "Oficina del alguacil. Es seguro salir", dice una voz desde fuera del aula.

.

Lejos de confiarse , los estudiantes expresan sus dudas. "No estamos dispuestos a correr ese riesgo en este momento", se escucha que uno dice. La persona de afuera insiste: "Está bien", dice la voz. "Abre la puerta. Está bien, hermano".

Cuando los estudiantes escuchan a la persona que está afuera usar la palabra "hermano", "bro" en inglés, estalla el pandemonio. Rápidamente llegan a la conclusión de que es el tirador porque es poco probable que un ayudante del sheriff use el término juvenil en una situación tan crítica.

"Dijo hermano. Bandera roja". Pronto, todos los estudiantes corrieron hacia una ventana, saltaron y comenzaron a correr por un patio al aire libre. Grabado en un teléfono celular y ampliamente compartido en las redes sociales, el video muestra a los estudiantes corriendo hacia un lugar seguro, regresando al interior de la escuela por una puerta diferente, donde un ayudante del alguacil les dice: "Más despacio. Están bien".

Mientras los alumnos actuaron según su entrenamiento, las autoridades no confirmaron que la voz detrás de la puerta haya sido el joven tirador: "No pudimos determinar que no era el sospechoso. Lo más probable es que fuera uno de nuestros detectives vestidos de civil, y es posible que haya estado hablando de manera conversacional para tratar de calmarlos en la crisis", dijo el Sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, en una conferencia de prensa.

Estados Unidos tuvo 139 tiroteos en escuelas durante 2021

El número de tiroteos escolares continúa creciendo en los Estados Unidos.

El presunto pistolero, un estudiante de 15 años no identificado, fue detenido cinco minutos después de que se realizaran una avalancha de llamadas al 911. "Los agentes lo confrontaron, tenía el arma y lo detuvieron", dijo el alguacil del condado de Oakland, Mike McCabe, y agregó que se desconocen los motivos del sospechoso.

La tragedia fue sentida, con cuatro estudiantes fallecidos producto del asalto: Justin Shilling, de 17 años, murió el miércoles por la mañana; Tate Myre, un jugador de fútbol de 16 años, murió en el auto de un ayudante del alguacil de camino al hospital; Hana St. Juliana, 14 años; y Madisyn Baldwin, 17. Otros seis estudiantes y una maestra recibieron disparos y fueron tratados en hospitales de la zona.

Contando el tiroteo del martes, hubo 138 tiroteos en escuelas de Estados Unidos en 2021, según cifras de Everytown. En esos incidentes, 26 desencadenaron muertes, aunque no más de dos en cada asalto armado. Las autoridades continuarán con entrevistas a testigos para determinar el motivo del asalto: "Queremos asegurarnos de hacer todo al 100%", afirmó el sheriff Bouchard. "Esta es una comunidad muy tranquila, dulce, pacífica y silenciosa. Y esto los ha sacudido hasta la médula".