Una beba de cuatro meses fue asesinada a machetazos por su padre, como venganza contra la madre de su hija, quien tiene 15 años. "Salí loco, se me metió el diablo", fue el argumento que dio Luis Alberto Rodríguez, de 19 años, sobre el crimen cometido en El Paraíso, Honduras. Ahora, el hombre quedó detenido.

Según las primeras investigaciones el homicidio fue en represalia contra la madre de la beba, que tiene 15 años y no quería mantener una relación con él.

Los familiares alertaron a la Policía, que luego lo ubicó y capturó.

Todo comenzó cuando la madre dejó a la beba a cargo de sus suegros mientras salió a buscar trabajo. Según relataron los testigos, el acusado en medio de un ataque de ira irrumpió en la casa, se llevó a la pequeña y la mató salvajemente a machetazos. La menor perdió la vida de forma inmediata por la gravedad de las heridas que sufrió.

El padre del acusado, Luis Inés Rodríguez, relató que le pegó con un palo a su hijo para impedir que se llevara a su nieta, pero Alberto Rodríguez se defendió con el machete y, en consecuencia, no pudo evitar el crimen.

La beba de cuatro meses que fue asesinada.

Luego del asesinato los familiares alertaron a la Policía, que por medio de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo ubicaron y capturaron.

Al ser detenido, el hombre culpó "al diablo" por el asesinato. "En ese momento no supe qué hacer, se me metió el diablo por mi pobre hija", afirmó ante la policía. "Yo salí loco a joder a mi pobre niña, creí que esa mujer (en referencia a la madre de la beba) me había hecho mal. Me arrepiento pero ya es tarde", aseveró.

En un video al que difundió La Tribuna de Honduras se lo ve al acusado detenido y esposado. Le preguntan qué había pasado y se limitó a decir que su beba "falleció". Luego le preguntan si la había matado y asintió con la cabeza. Dijo que tenía "problemas con la mamá" de la nena y que la asesinó en la casa de sus padres.

La Policía informó que Alberto Rodríguez quedó a disposición de la Justicia y que encontraron un machete en la escena del crimen, que sería el arma homicida y que será analizada en los laboratorios criminalísticos.