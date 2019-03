Christian Rodríguez, un hombre de 24 años, confesó ante el departamento de policías de Nueva York, que arrojó a su bebé rocíen nacido contra una pared provocándole la muerte.

El menor, de nombre Aiden Rodríguez, falleció debido a daños cerebrales producto de las contusiones que le provocó el impacto. El padre del nene ya tenía denuncias por maltrato infantil a sus otros 3 hijos.

El lunes por la noche, el pequeño fue internado en el Hospital Lincoln con severos traumatismos craneales. Por la gravedad de su estado, lo trasladaron al Columbia Presbyterian Hospital, donde los médicos certificaron su muerte.

"Ok, accidentalmente golpeé la cabeza de Aiden contra la puerta y él no paraba de llorar", admitió el padre, según la denuncia penal. Y continuó: "Me enojé y tiré a Aiden con la cara hacia abajo contra el suelo", agregó. "Me frustré y lo tiré al suelo", recalcó.

La reacción de Rodríguez

Cuando el hombre estaba siendo trasladado por los policías, levantó la cabeza y sonrió ante las cámaras presentes en el lugar, mostrando cinismo ante los reporteros presentes.

La defensa del asesino busca alegar demencia, producto de un brote psicótico, para reducir la pena del imputado.