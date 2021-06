Una infidelidad puede ser a veces el móvil de terribles venganzas por parte de aquellos que son engañados, y que tras una reacción violenta, todo pueder acabar en el peor desenlace.

Un presunto engaño sería el desencadenante que dejó a una mujer detenida en Brasil como sospechosa de matar a su marido antes de cortarle el pene y cocinarlo.

.

Dayane Cristina Rodrigues Machado (33 años) fue arrestada por la Policía en la ciudad brasileña de São Gonçalo este lunes pasado.

Los agentes, según informó Daily Mail, fueron advertidos para acudir a la casa de la pareja en el barrio de Santa Catarina, y en el interior del domicilio encontraron el cuerpo sin vida, desnudo y mutilado de la víctima quien fue identificado sólo por su nombre de pila, André.

.

Según los agentes, su mujer le había cortado el pene y lo había cocinado con aceite de soja en una sartén. En tanto, los policías incautaron un cuchillo de cocina que se cree que fue el que la mujer utilizó para matar a su marido y posteriormente desmembrarlo. Rodrigues Machado, una vez detenida, está acusada de asesinato y profanación de cadáveres.

Los informes citados por la prensa indican que la pareja estuvo junta por 10 años y tras separarse, mantuvieron una relación intermitente por dos años más, de hecho, tuvieron un hijo y una hija y trabajaban en una pizzería.

¿Qué dijo la abogada de la sospechosa?

El diario británico citó a Carla Policarpo, abogada de Machado quien dijo que "Andre la amenazó y ella lo atacó en defensa propia". A pesar de esto, Adriana Santos, hermana del fallecido, aseguró que "la sospechosa lo mató como venganza de un aparente engaño".

Policarpo sumó que “él no aceptó el fin de la relación y dijo que si ella no podía estar con él, no podía estar con nadie”. Además, aseguró que "su clienta está arrepentida".