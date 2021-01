Es una de las deportistas más reconocidas de Grecia. Sofia Bekatorou, es regatista y denunció en estos días que fue víctima de abuso sexual . Según la mujer, ocurrió en 1998 durante la preparación de la selección griega de vela para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

"Él me dijo que pararía si yo no quería hacerlo, pero no paró. No importaba lo que yo le decía. Cuando terminó salí de la habitación llorando y avergonzada", expresó la regatista.

Según la denuncia que hizo la deportista ya retirada, un alto miembro de la federación la llamó a su habitación de hotel para discutir los entrenamientos del equipo.

Bekatorou, de 43 años, fue doble medallista olímpica y explicó que si no habló antes de lo que vivió con el agresor, fue porque temía que la denuncia arruinara su carrera olímpica y que su equipo de vela sufriera una ruptura.

.

La víctima de violación no reveló el nombre de la autoridad de la federación que cometió el abuso pero sí , pero dijo que es una persona que ocupa un alto cargo en la Federación Griega de Vela, reporta Reuters.

Sus confesiones generaron un escándalo en su papís y Aristides Adamopoulos, actual vicepresidente de la Federación Griega de Vela y uno de los directivos del ente deportivo desde los años 1990, presentó su renuncia.

Al informar sobre su dimisión, Adamopoulos rogó "no condenar al presunto 'perpetrador' antes de darle la oportunidad de hablar".

"En la época no teníamos ningún respaldo de un sicólogo deportivo y no quería hablar de ello con mis padres, porque me hubieran prohibido seguir con la vela", añadió en una teleconferencia organizada por las autoridades griegas sobre los abusos sexuales.

.

Bekatorou es una de las estrellas del deporte griego, luego de colgarse el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el bronce en Pekín 2008.

Tiene además cuatro preseas áureas en Mundiales y dos en Europeos, a los que añade otras recompensas importantes.

Sofia Bekatorou, una de las máximas estrellas del deporte griego.

La ministra adjunta de Trabajo del mencionado país, Maria Syreggela, estimó que la decisión de Bekatorou de revelar este caso era "más importante que las 10 medallas que ha dado a Grecia".

La Federación Griega de Deportes Náuticos animó a la deportista a "suministrar más detalles" y se comprometió a tomar medidas en caso de detectar responsabilidades.

.

La ex velerista dijo que la respueta es "inaceptable", añadiendo que "teniendo en cuenta la reacción de la Federación se puede comprender por qué callé" en su momento, según declaró a la cadena Open Tv.

El testimonio de Sofia Bekatorou sirvió para que otras deportistas contaran vivencias similares.

Gracias al testimonio Sofia Bekatorou, la jugadora de waterpolo Mania Bikot indicó que se vio forzada a mostrar sus pechos durante el examen de una lesión en un hombro, mientras la ex nadadora Rabea Iatridou indicó que en el pasado fue víctima de tocamientos.