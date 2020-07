Los medicamentos asociados al tratamiento del covid-19, como la Azitromicina, Ivermectina, Oseltamivirno, en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, no podrán ser vendidos sin receta médica, y ya no se les venderá a extranjeros estos tratamientos, por lo que se estará pidiendo la credencial de elector a las personas que acudan a comprarlas

La medida se implementó luego que ciudadanos americanos cruzaron a esta frontera y se llevaron el medicamento para tratar a los pacientes con covid-19, y dejaron en desabastecimiento a los neolaredenses, declaró Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de Salud Municipal.

Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de Salud Municipal de Nuevo Laredo, ciudad de México.

“Esto es para tener un control y que el paciente tenga acceso a los medicamentos en Nuevo Laredo. Una de las cosas que solicitamos en el Comité de Salud Municipal que ya se deben de aplicar en las farmacias es que aunque traigas la receta de México, si no compruebas que eres mexicano no te venderán el medicamento; esto es lo que se solicitó a la Coepris; en este sentido, bajarán la información a las farmacias”, expresó.

En esa línea Gutiérrez Serrano, destacó que "ya no se venderán estos medicamentos más que con receta" y únicamente los que indiquen la misma. Y reiteró: “Si van sin receta no se las venderán”. Además, el funcionario recomendó a la población no hacer compras masivas, ni tampoco para guardar y mucho menos para vender.

“Había gente que venía y compraba hasta 20 cajas de estos productos y una caja la vendían hasta en 150 dólares, Ivermectina. Si tú vas a Laredo con una receta mexicana no te venden nada”, añadió.