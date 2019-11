Una macabra historia que pareciera sacada de una novela policial tuvo lugar en un pequeño poblado británico. Angela Taylor, y su amante, Paul Cannon, fueron condenados por el asesinato de William Taylor, esposo de la mujer y granjero millonario de la zona.

La determinación fue tomada por un jurado, luego de haber accedido a registros de mensajes de WhatsApp que intercambiaron los imputados. Pese a que no se encontraron pruebas forenses que dieran muestra de la autoría material del hecho, el juez Michael Kay ordenó la sentencia.

Los abogados de la defensa presentaron unos 2.800 mensajes "espeluznantes", como fueron definidos por los miembros del tribunal, de los meses previos a la desaparición de William, el 4 de junio de 2018.

Algunos de los textos enviados por Cannon, un conductor de excavadoras de 54 años, a su cómplice de 53, decían que el "quería mantener relaciones sexuales con ella empapada en sangre, en la mesa de la cocina de William", mientras que él "atado a una silla, tuviera que mirar" y después "enviarlo al infierno".

William Taylor fue encontrado sin vida a 10 kilómetros de su finca.

Taylor le contestó que a su esposo "lo mataría" el hecho de que "lo último que viera es que hicimos el amor". Los autores del crimen mantuvieron ese tipo conversaciones durante cerca de 148 días mientras tramaban el asesinato.

La mujer descartó el teléfono, mientras que su amante eliminó todos los registros en su celular. Pero la Policía logró recuperarlos, debido a que se habían almacenado en la memoria de su iPhone.

El hallazgo del cuerpo

El acaudalado granjero, William Taylor, tuvo tres hijos con Angela. Los problemas en su matrimonio comenzaron cuando esta le solicitó el divorcio, pero él se habría negado en reiteradas oportunidades.

El hombre fue visto por última vez con vida en su casa, ubicada en una finca agrícola de Harkness Hall, en el condado de Hertfordshire, en horas de la noche del 3 de junio de 2018.

Tras ocho meses, su cuerpo fue hallado por un pescador, quien vio los restos "en un acelerado estado de descomposición" en la orilla de un río a 10 kilómetros de la casa de la víctima.

La causa de la muerte del millonario terrateniente no está clara hasta el momento. La patóloga forense que estudió su cuerpo descubrió que no había signos de heridas contundentes, ni disparos ni puñaladas, y no había evidencia de sustancias tóxicas ingeridas. El juez que atiende el caso aviso que pedirá condena perpetua para Taylor y Cannon.