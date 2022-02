En la madrugada del pasado 24 de febrero, Rusia inició acciones militares en Ucrania, con el pretexto de “preservar la paz” en dos regiones que Vladimir Putin consideró independientes. Mientras esto ocurría, un joven comenzó a tocar el piano y se volvió viral en las redes sociales por su interpretación.

El video fue publicado por la periodista Whitney Leaming, quien trabaja para el Washington Post. Según lo que se puede apreciar en el filme, grabado en el lobby de un hotel en la ciudad de Jarkov (Ucrania), este muchacho se sentó en un imponente piano blanco y comenzó a tocar para el deleite de los presentes y posteriormente de los usuarios.

El video alcanzó las 700 mil reproducciones en Twitter.

Una vez en la red social del pajarito, el video se viralizó. Por ejemplo, cuenta con más de 700 mil reproducciones, 18 mil “me gusta”, más de 4.400 retuits y otros 675 comentarios. Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes:

“Sigue tocando bebé. ¡Eso me rompió el corazón! Pero la belleza en su música y la tristeza que debe estar sintiendo”; “esta situación es tan triste ojalá pueda encontrar la paz más adelante en la vida”; “el crimen en la guerra es que tus adversarios no verán a un niño, un hermano, un hijo, nada más que un adversario, eso sin incluir ninguno de los otros horrores de la guerra”; “eso me rompió el corazón”; “esto me pilló completamente desprevenida de una manera que tratando de procesar la (horrible) noticia y las lágrimas se derramaron fuera de mí. Estoy tan, tan apenado por lo que está sucediendo” y “la calma antes de la tormenta. Una captura conmovedora de este mundo brutal”.

El joven pianista que se volvió viral

¿Cómo sigue la invasión de Rusia y Ucrania?

Para muchos especialistas e incluso para el propio Volodomir Zelenski, la madrugada del sábado 26 de febrero iba a ser un momento clave en esta guerra, ya que Rusia realizó muchos intentos de tomar definitivamente Kiev. Sin embargo, tanto las tropas ucranianas como los propios civiles que combatieron, lograron repeler estos intentos y ganar más tiempo hasta que llegue el armamento enviado por diferentes países.

“Nos hemos mantenido firmes y repelimos con éxito los ataques de los enemigos. Los combates continúan en numerosas ciudades y regiones del país (...) pero es nuestro ejército quien controla Kiev y las localidades claves en torno a la capital”, indicó el presidente en un video que difundió a través de su cuenta de Facebook.

“Los ocupantes querían bloquear el centro de nuestro Estado y colocar a marionetas, como en Donetsk. Nosotros logramos desbaratar su plan”, añadió.