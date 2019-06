La semana pasada se celebró el Festival Yulin, donde entre 10.000 y 15.000 animales fueron golpeados, torturados y asesinados por su carne como parte del polémico evento en China.

De acuedo los informes, el festival surgió en 2010, y antes de eso, el país no tenía una tradición reconocida de la matanza masiva de perros en la ciudad. Casi 4 millones de personas firmaron una petición creada por Care2 y Humane Society International para poner fin al evento de diez días.

Así cocinan a los canes.

El pedido fue enviado a la Embajada de China y contó con el apoyo de grupos de bienestar animal y celebridades, que reclamaron que se detenga el festival. En el evento se torturan, matan y cocinan hasta 15,000 perros para luego venderlos. La carne canina se considera un manjar en China, donde se comercian alrededor de 10 millones de perros y 4 millones de gatos por su carne cada año.

De acuerdo a las creencias de este país, el consumo de esta carne ayuda a resistir los fríos del invierno y además trae buena suerte a quienes la comen. Es una costumbre muy antigua de los poblados de ciertas regiones de China que llegó a ser un festival nacional, cuando llegó a las ciudades grandes.

Paul Littlefair, el jefe internacional de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), mencionó que a pesar de que la ley en China todavía no se modificó, existe una creciente oposición al evento y el grupo espera que se prohíba este evento para siempre.

Algunos creen que son perros callejeros y mascotas robadas.

Actualmente China no cuenta con ninguna ley de protección de los animales. Los primeros intentos de proponerla tuvieron lugar en 2009, pero el Congreso Nacional Popular de China todavía no tomó ninguna decisión al respecto. Los expertos en los derechos animales denuncian que los perros ajusticiados en el festival se crían de la manera ilegal.

El Festival de la carne para perros de Yulin durará hasta el domingo 30 de junio. Paro lograr que se detenga esta repudiable actividad ingresa al siguiente link y firma: https://www.change.org/p/shut-down-the-yulin-dog-meat- festival-in-yulin-guangxi-china?use_react=false