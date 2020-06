El ministro de Salud peruano, Víctor Zamora, afirmó este domingo que de no haber ordenado a mediados de marzo una cuarentena nacional para mitigar la expansión de la pandemia del coronavirus (orthocoronavirinae), el país habría afrontado "una masacre".



El ministro también consideró "injustas" las críticas que aseguran que el gobierno no actuó a tiempo para enfrentar a la enfermedad y remarcó el "gran esfuerzo del gobierno por responder a las necesidades del pueblo", informó la agencia de noticias EFE.

Víctor Zamora considera injustas las críticas contra la cuarentena.



"Esta cuarentena nos ha permitido salvar 145.000 vidas y evitar más de un millón de personas hospitalizadas”, indicó Zamora.



Los dichos del ministro llegan un día después de que el gobierno informara que mantendrá el confinamiento en siete de las 25 regiones del país y prolongará el toque de queda para todo el territorio hasta el 31 de julio.

.



El ministro de Salud aseguró que "habría sido una auténtica masacre sin la cuarentena", en declaraciones publicadas durante esta jornada por el diario La República.



Las autoridades informaron que el Estado de Emergencia Nacional, que comenzó el 16 de marzo, seguirá vigente hasta el 1 de julio y que que la cuarentena se mantendrá en las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, donde la enfermedad se encuentra en pleno ascenso.

Desde hoy está disponible una encuesta nacional para medir la enfermedad.



Zamora remarcó que Perú tiene una realidad sanitaria muy distinta a la de otros países y detalló que el sistema de salud para el inicio de la enfermedad contaba tan solo con más de 100 camas de cuidados intensivos, mientras que hoy cuenta con 1.400 y detalló que en los próximos días se instalará otro lote de cientos de respiradores comprados en el extranjero.



Asimismo, agregó que también hay 464 camas en unidades de terapia intesiva que hasta el momento "no se han podido utilizar porque están en litigio o arbitraje porque el contratista no terminó, porque no entregan la obra".



Perú es hoy el sexto país con más casos positivos en el mundo. Sin embargo, actualmente mantiene una caída de casos activos y hospitalizados.

.



El ministro aseguró que Perú ya no está "en una meseta", sino "en un franco descenso" de la enfermedad, ya que actualmente el promedio de contagios en el país bajó a 0,7 personas por infectado.



Sin embargo, admitió que puede darse un incremento de casos una vez que finalice la cuarentena total y se reinicien casi todas las actividades económicas, desde el miércoles próximo.

Perú asegura que la curva de contagios ya está descendiendo.



Perú se prepara para implementar a partir de julio cuarentenas "focalizadas" como parte de una "nueva normalidad" en el país.



El país contabilizaba 279.419 casos confirmados de coronavirus (3.430 en las últimas 24 horas), de los cuales 9.317 personas fallecieron (182 en el último día) y 167.998 ya se curaron tras haberse infectado (3.974 nuevas), informó esta tarde el Ministerio de Salud.