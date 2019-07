Un motociclista persiguió a una familia que quería abandonar un perrito, los alcanzó y los enfrentó en una calle de la ciudad de Huila, Colombia. El hecho fue registrado por la cámara de un celular y, luego, subido a las redes sociales, donde se volvió viral.

El sujeto estaba circulando a bordo de su moto cuando advirtió que una familia había dejado a un perro a la intemperie y, luego, todo el clan escapó en una camioneta. La mascota, sin entender lo que estaba pasando y sin intención de despegarse de sus dueños, comenzó a perseguir el vehículo desesperado.

La tremenda situación conmovió al motociclista, que decidió que tenía que ayudar al perro e increpar a la familia. Por lo tanto, el sujeto aceleró su vehículo, alcanzó la camioneta, logró que el clan se baje del coche y les dijo: "Amigo, eso a una mascota no se le hace. Señora, si usted no lo quiere, no lo puede abandonar así, mire ese perrito viene corriendo detrás de usted".

La familia trató de ignorarlo pero, al notar que el motociclista no iba a darse por vecido, el conductor se detuvo, bajó de la camioneta, abrió el baúl del auto y permitió que el animal entre. Luego, el hombre publicó la situación en las redes sociales para escrachar a la familia desalmada que quiso abandonar impunemente al animal en la intemperie.