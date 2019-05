El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrá el próximo domingo una medida del respaldo que su administración logra en las calles, con las manifestaciones de organizaciones políticas y sociales que llamaron a movilizaciones de apoyo en varias de las principales ciudades del país.



Las manifestaciones serán once días después de multitudinarias protestas lideradas por los estudiantes, a las que se sumaron sindicatos y movimientos sociales, como una reacción a los recortes de fondos anunciados para la educación pública superior del país.



El 15 de mayo, miles de estudiantes y profesores, con apoyo de diversos sindicatos, ocuparon las calles de casi dos centenas de ciudades de Brasil contra la decisión del Gobierno que congeló el 30 % del gasto en las universidades federales, en la primera protesta masiva que enfrentó Bolsonaro.



Las marchas y concentraciones, que cuando fueron convocadas en abril tenían como motivación protestar contra el Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema del país y de la que varios de sus magistrados son objeto de críticas, también incentivan al respaldo de las reformas propuestas por el Ejecutivo, precisó un despacho de la agencia EFE.



Bolsonaro presentó al Congreso una polémica propuesta de reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, considerada como "fundamental" para enderezar las maltrechas cuentas del Estado, y su ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Sergio Moro, entregó otra para combatir el crimen.



Al inicial apoyo a esos proyectos se sumó después el respaldo directo a Bolsonaro, lo que generó algunos cuestionamientos entre los aliados del mandatario y dentro mismo del Partido Social Liberal (PSL), porque algunos dirigentes son contrarios a las manifestaciones a su favor.



El presidente del PSL, el diputado Luciano Bivar, consideró "sin sentido" a las movilizaciones, pero respetó su "validez", mientras que la diputada de la misma formación, Joice Hasselmann, la mujer más votada para el Congreso y líder del Gobierno, manifestó que pueden ser contraproducentes en el momento.



A fines de abril, la aprobación al Gobierno de Bolsonaro se ubicaba en un 35 %, frente a un 31% que lo consideraba regular y un 27% que lo calificaba de "pésimo", de acuerdo con el Instituto Ibope.



El ex militar asumió el poder el 1 de enero, tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones de octubre de 2018 con un 55 % de los votos.



Una de las organizaciones más importantes de las convocantes de mañana es el Club Militar, que reúne a los militares retirados y reivindica a la dictadura.