Cerca de la ciudad de Bangkok, en Tailandía, un nene de 13 años falleció durante un combate benéfico de boxeo tailandés, arte marcial también conocida como muay thai, informó este miércoles la policía local, mientras que en el citado país estudian un proyecto de ley para prohibir estos combates entre menores.



Anucha Tasako murió por una hemorragia cerebral tras recibir varios golpes en la cabeza el pasado 10 de noviembre en la provincia de Samut Prakan, precisó el parte policial.

Este es el joven luchador fallecido.

El adolescente, que utilizaba el seudónimo de Phetmongkol Sor Wilaithong, combatía desde los ocho años y había participado en más de 150 combates, según revelaron medios locales.



"Lamento" este drama, escribió en su página de Facebook su rival, Nitikron Sonde. "Pero tengo que hacer todo lo que pueda para ganar y conseguir el suficiente dinero para pagar mis estudios", añadió.





"Quien me va a regañar, quien dirá que soy de todos modos Yo estaba en el escenario. Yo hice mi deber. Seguí mis instintos. Este tipo de cosas. Yo no quería nacer. Lo siento, pero hice mi trabajo. Yo estaba en el escenario. Iba a tener que tomar la victoria para comerciar por el dinero. Yo mismo, luchar contra él. Si no lo hago, él se hace el pelo. Me vas a regañar, me invitas. Todavía voy a caminar por aquí. Tengo que ir hasta el final, por mi familia. QEPD" decía la publicación completa del rival del nene fallecido.

