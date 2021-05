La muerte del cantante de funk carioca Kevin Nascimento Bueno, más conocido como MC Kevin, causó conmoción en Brasil. El popular músico murió el pasado domingo luego de intentar lanzarse a una pileta desde el quinto piso de un hotel en Rio de Janeiro.

Según indicaron los investigadores, el joven de 23 años había ingerido alcohol antes del arriesgado clavado, tal y como el que una vez realizó Charly Garcia en Mendoza. Sin embargo, en esta ocasión el joven le erró al agua e impactó su cabeza contra el borde la pileta.

La noticia generó una ola de posteos y dedicatorias en redes sociales, pero en las últimas horas su padre, Agnaldo Bueno, utilizó su cuenta de Instagram para hacer un pedido: "Por favor, no comparta videos e imágenes de Kevin en el momento del accidente".

El ruego del hombre fue porque comenzó a circular un video de MC Kevin luego de la caída. Al parecer las imágenes fueron tomadas por un huésped del hotel.

"Por favor, no comparta videos e imágenes de Kevin en el momento del accidente. Siente empatía por la familia, los amigos cercanos y los fans", pidió Bueno.

En la secuencia registrada, uno de los amigos intenta reanimarlo, mientras otros se desesperan. "¡Habla con nosotros, hermano, por favor!, se llega a escuchar. "Está respirando, llamá a la ambulancia por el amor de dios", se oye también. En las imágenes también se puede observar el cuerpo de MC Kevin y manchas de sangre en el piso.

Posteos conmovedores

En otra publicación Agnaldo también comentó cómo se sintió luego de la muerte de su hijo: "Mi hijo Kevin, mi alma llora tanto dolor. No puedo creerlo, hijo mío, tanto oré y le pedí a dios que te protegiera".

"Mi mundo está gris con tu partida, que dios venga a consolar nuestros corazónes porque aquí te extrañaremos mucho, mi chico de oro", continuó. "Te amo por siempre, hijo mío. Que dios te reciba. ¡Dame fuerzas, Jesús!", cerró el posteo.

Previamente, Deolane Bezerra, la esposa del cantante utilizó su cuenta personal de Instagram para despedir a su marido: "Y ese día me hablaste al oído, la vida es ahora hasta que la muerte nos separe, y estoy bastante segura de que es no nos separemos. No nos importaba nada ni nadie, ser felices era nuestro objetivo, mientras nos reíamos de las críticas".

La publicación hacia referencia al día de su boda, celebrada a fines del mes pasado en una playa de la ciudad mexicana de Tulum.

La noche anterior al accidente, lo acompañó al músico durante su último show en una discoteca de Barra de Tijuca, en Rió de Janeiro.