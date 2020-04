El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó este miércoles a los gobernadores e intendentes de ser los responsables por las muertes por coronavirus y la crisis económica a partir de haber instalado medidas como cuarentenas y distanciamiento social con cierre de comercios.



"Las medidas restrictivas fueron obra de gobernadores e intendentes. La prensa tiene que preguntarle al gobernador de San Pablo, Joao Doria, por ejemplo, por qué hay más gente muriendo en su estado", dijo el presidente.

.



Bolsonaro hizo el comentario luego de reunirse con diputados en el Palacio de la Alvorada, acusando a la prensa de haber destacado una declaración del martes por la noche que dio vuelta el mundo: "¿Y a mí, qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy Messias, pero no hago milagros".



El presidente, cuyo segundo nombre efectivamente es Messias, hizo aquella declaración en respuesta a los más de 5.000 muertos registrados por el nuevo coronavirus en Brasil, una cifra que superó a los fallecidos reportados por China y es la mayor de América Latina.

.

El 41% de los decesos se registra en el estado de San Pablo, el más populoso con 46 millones de habitantes. Bolsonaro dijo que no deben acusarlo a él de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.



"Que no venga la prensa ahora a poner cosas en mi cuenta", subrayó al lado de 18 parlamentarios de su ex fuerza política, el Partido Social Liberal, que siguen siendo aliados y son claves para bloquear un posible pedido de juicio político que abra el Congreso.