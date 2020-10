Una mujer de 67 años que reside en Estados Unidos utilizó técnicas de artes marciales para detener a un delincuente que quiso atacar a una vecina. Los detalles del insólito enfrentamiento provocaron que la noticia recorriera medios de todo el mundo.

Se trata de Lorenza Marrujo, quien se enfrentó con un intruso que entró en un edificio para personas mayores de la ciudad de Fontana, en California, Estados Unidos. Según informó la cadena CBS Los Ángeles, el desconocido entró al inmueble cuando la mujer, quien practicó el jiu-jitsu durante 26 años, le exigió que saliera de inmediato.

.

Ante la advertencia, el acusado le hizo caso y eligió ingresar al departamento de la vecina de la mujer, habitado por Elizabeth McRay, de 82 años. Cuando Marrujo advirtió la sucedido, se dirigió corriendo al cuarto de la segunda victima.

"Le dije que si no se iba o la dejaba en paz, lo iba a lastimar. Él estaba tratando de escapar, yo tenía su mano agarrada y se la torcí. Él seguía gritando que lo estaba lastimando y yo le decía que no me improtaba", contó la mujer.

.

En tanto, la anciana también se refirió a lo acontecido y dijo ante la prensa: "No esperaba que esa pequeña dama fuera tan valiente. Le dije que tenga cuidado porque ese hombre nos iba a matar y ella contestó 'esta noche no'".

En tanto, la policía llegó al departamento y logró atrapar al delincuente que se encontraba reducido por Marrujo. El sujeto, cuya identidad no se ha dado a conocer, se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos ante la Justicia.