Una mujer denunció que fue violada por más de 500 hombres durante 7 años desde que tenía 11 en la ciudad británica de Telford .

La presunta víctima, que realizó la denuncia bajo el seudónimo de 'Jennifer', actualmente tiene más de 40 años, y fue arrestada por prostitución 52 veces antes de tener 19 años. Sostiene que fue presentada a una pandilla de pederastas por un amigo y sufrió abusos por parte de hasta 10 hombres cada noche.

"Pensaba que la única salida era la muerte, porque había ido a la Policía y no querían ayudarme. Mi vida era un infierno, me sentía tan sola", expresó la mujer.

Según relató, más tarde fue llevada por un violador de viaje por todo el país. La tenía encerrada, la golpeaba y le exigía que tuviera realciones sexuales con varios desconocidos.

"Me encerró en un piso con barras de hierro durante tres o cuatro días. Me dijeron que la Policía pensaba que había sido secuestrada, pero no hicieron nada", apuntó.

Además, afirma que aunque más tarde los agentes armaron un caso contra el abusador, al final fue archivado.

El Daily Mail consignó que 'Jennifer' testificará en el marco de una investigación pública sobre la epidemia de abusos sexuales contra menores que ocurrió en Telford, ciudad de unos 170.000 habitantes, durante más de 40 años. En el 2018, el número total de víctimas se estimaba en más de un millar.