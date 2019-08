La mujer, empleada sanitaria, se encontró a un hombre que se estaba por suicidar al borde de un puente en el estado de Florida, Estados Unidos, y actuó de forma inmediata para salvarlo. Para lograrlo, utilizó canción de la banda yanqui Linkin Park.

Los policías locales difundieron en su cuenta de Facebook un video referido al hecho, que tuvo lugar el último 20 de febrero. Ese día, Cristina Settanni conducía por una autopista en la ciudad de Orlando hasta que vio a un hombre, cuyo no nombre no fue revelado, al borde de un puente. La mujer se preocupó por el desconocido y por eso decidió frenar e ir a buscarlo.

"Paré porque estuve donde él estaba. Por eso sé cómo se siente al estar en el borde del abismo, y pensar que esta es tu única opción", sostuvo. "Necesitaba que alguien le mostrara que a alguien le importaba lo suficiente como que parara y para decirle que no tenía que hacerlo hoy", agregó Settanni.

La mujer contó que le reprodujo al desconocido la letra de la canción "One More Light" ("Una luz más", en inglés) de la banda Linkin Park: "¿A quién le importa si se apaga una luz más? Pues, a mí me importa". Según sus declaraciones, cuando escuchó esas palabras, el hombre empezó a llorar.

Settanni se quedó junto al hombre hasta que la Policía llegó al lugar. En el video, grabado por una cámara instalada en el uniforme de uno de los agentes, se puede ver cómo el policía le pidió al hombre que regresara a la carretera y, al no cumplir su pedido, se lo llevó a la fuerza.

El hombre le confesó al uniformado que traicionó a su familia y que su única solución era el suicidio. Finalmente, lo llevaron a una clínica para que reciba ayuda psicológica.