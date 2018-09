Janice Bowles, de 58 años, estaba de vacaciones

Una británica de 58 años falleció ahogada tras quedar atrapada debajo de una "banana" acuática que volcó en el mar en la ciudad egipcia de Hurgada.



Según informa The Sun, el trágico hecho ocurrió el pasado 21 de agosto cuando la víctima fatal, su hija y otros turistas disfrutaban del divertimento.



Janice Bowles cayó del inflable cuando éste se volteó, una maniobra clásica en este tipo de entretenimiento, quedó atrapada debajo y se ahogó.



La víctima permaneció varios minutos sumergida, perdió la consciencia y, a pesar de los esfuerzos que realizaron para reanimarla, falleció.



Hannah, la hija de la víctima fatal, se lamentó: "Me sigo preguntando por qué no me saqué el salvavidas y nadé rápido hacia mi mamá. Quizá la hubiera salvado".



"Cuando logré alcanzarla, ella estaba diciendo 'no puedo respirar, no puedo respirar', y se desvaneció. Yo pedía ayuda, llorando y gritando", agregó la chica.



Luego de estar bajo el agua por más de 5 minutos, Janice fue arrastrada hacia el bote pero "sus labios estaban azules", señaló Hannah.



Los pasajeros le practicaron reanimación, que siguió en la ambulancia una vez en la orilla. Sin embargo, lo paramédicos le dieron la peor noticia a su hija: "Lo lamentamos, está muerta".