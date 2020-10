El ex presidente uruguayo José Mujica renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus, ya que padece una enfermedad inmune.

"Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", escribió Mujica, de 85 años, en una carta leída esta mañana en sesión extraordinaria del Senado.

“Esto no significa el abandono de la política sino el abandono de la primera fila por entender que un dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia. Me ha echado la pandemia”, sostuvo.

El ex presidente uruguayo también expresó: "Tengo que agradecer tanto reconocimiento. Quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse a en la vida. Gracias a los funcionarios que en estos 26 años me han soportado. Algunos ya no están. Gracias a colegas, diputados y senadores, donde he compartido duras y jocosas".

"Ser senador es hablar con gente y andar por todos lados. Estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad inmunológica crónica. Si mañana hay una vacuna, no me puedo vacunar. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Aprendí una dura lección que me puso la vida. El odio termina estupidizando", opinó.

Mujica será reemplazado por Alejandro Sánchez. El discurso del ex Presidente terminó con el resto de la sala aplaudiéndolo de pie.

José Mujica es saludado por Oscar Andrade en su último día en el Senado (Gentileza El País).

Julio María Sanguinetti, otro ex Presidente que deja su banca

Quien también renunció a su banca en el Senado durante la misma sesión fue el ex presidente Julio María Sanguinetti, de 84 años, del tradicional Partido Colorado.



Mandatario en dos períodos, 1985-1990 y 1995-2000, le dejará su lugar a Tabaré Viera, para dedicarse "a otras tareas".

Julio María Sanguinetti vive también este martes su último día como senador (Gentileza El País).

Según dio a conocer El País, Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, dijo que la renuncia de Sanguinetti y Mujica "es una señal" del " Uruguay del que quieren vivir la mayoría de los uruguayos y no el de la grieta".



"Quiero vivir en este Uruguay de respeto y orgullo democrático", añadió. Coutinho dijo que "Sanguinetti no se va". "Siempre estuvo y siempre estará", remarcó.