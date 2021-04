La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, fue multada por la policía del país por incumplir con las restricciones dispuestas para prevenir la progragación del Covid-19. La sanción de 20 mil coronas -alrededor de 2.300 dólares- es por celebrar su cumpleaños dos noches seguidas.

A finales de febrero, Solberg se reunió con su familia con motivo de sus 60 años. La primer noche estuvo en un restaurante y la segunda en un departamento de un centro de esquí de la localidad de Geilo, en ambas ocasiones asistieron más de diez personas.

La primera ministra ocupa su cargo desde 2013 (Gentileza Reuters).

Aunque no asistió al restaurante por un compromiso médico, si lo hizo al día siguiente. La policía noruega consideró que la primera ministro organizó ambos encuentros y al ser jefa de Gobierno debía ser multada.

El jefe de la policía regional, Ole B. Sæverud, aseguró en conferencia de prensa que Solberg al ser "la persona electa más destacada del país, es correcto que sea multada". La fuerza había iniciado la investigación a mediados de marzo luego de que que la televisión pública noruega NRK diera a conocer el caso.

Frente a esta situación, la mandataria -que ocupa su cargo desde 2013- reconoció que debía "conocer mejor" que nadie las reglas ya que ella misma le habla a los noruegos a diario. "No lo he hecho lo suficientemente bien y no sabía que cuando una familia sale junta y son más de diez, entonces deber ser considerado un evento", indico por la cadena de tv pública.

Además realizó una descarga en su cuenta de Facebook mucho antes de conocerse la multa aplicada.