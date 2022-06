Julee Cruise murió este viernes a sus 65 años. La cantante le puso la voz a la icónica canción de la banda Twin Peaks y, a su vez, fue colaboradora de B-52s. En cuanto a los motivos de su fallecimiento, la familia de Cruise decidió preservarlos en la intimidad.

El esposo de la cantante estadounidense se reportó, en las últimas horas, en la red social Facebook, anunciando la muerte de su pareja, y asimismo, dejando un emotivo mensaje para los fanáticos de la intérprete de los noventa.

El fallecimiento de Julee Cruise.

"Para aquellos de ustedes que regresan, pensé que querrían saber que me despedí de mi esposa, Julee Cruise, hoy. Dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ella está en paz", escribió Edward Grinnan, y continuó con un mensaje de agradecimiento: "Ella les estará eternamente agradecida".

En aquel mensaje de despedida, el autor y editor habló de las primeras interacciones con los escenarios que tan feliz la hicieron: "Cuando se acercó al micrófono por primera vez con Fred [Schneider] y Kate [Pierson], dijo que era como unirse a los Beatles. Ella los amará siempre y nunca olvidará sus viajes juntos alrededor del mundo", recordó Edward.

.

Al finalizar su emotiva despedida a través de Facebook, la pareja de Julee Cruise le dedicó un mensaje a la propia intérprete, en donde le pidió que descanse en paz.

La exitosa carrera de Julee Cruise

Varias de sus múltiples colaboraciones musicales lograron llevarla a la cima dentro de la industria, y abriéndole las puertas a nuevas colaboraciones con otros nuevos artistas.

Desde sus colaboraciones con Lynch, su paso por la banda New Wave, hasta su participación en la película Blue Velvet, Julee logró pisar fuerte y posicionarse alto durante los años 90.

Su interpretación de la canción "Falling" fue un antes y un después en su carrera.

A pesar de que su carrera musical comenzó en 1989, con el disco Floating into the Night, su popularidad llegó a una impensada cantidad de gente, luego de interpretar la letra completa de la canción "Falling", la icónica banda sonora de Twin Peaks, la serie de televisión dirigida por David Lynch.

La canción "Falling" logró un éxito desmedido con la interpretación de Cruise, ubicándose dentro de los mejores 7 temas del raning musical en Reino Unido y Estados Unidos. Además, durante su extensa carrera tuvo la posibilidad de editar cuatro discos, titulados como "Floating into the Night", "The Voice of Love", "The Art of Being a Girl", y, por último, "My Secret Life", en el año 2011.