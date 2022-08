Según comunicó su hija, el actor Roger E. Mosley, mejor conocido por su papel del piloto de helicóptero Theodore "TC" Calvin en el exitoso programa de la década de 1980 "Magnum, PI", murió el domingo.

El artista murió rodeado de su familia después de resultar herido en un accidente automovilístico que tuvo lugar la semana pasada en Lynwood, California.

El accidente lo dejó paralizado de los hombros para abajo y en estado crítico, dijo el sábado la hija del actor, Ch-a Mosley, en Facebook. Esa fue la unica informacion disponible sobre el accidente y no hubo más detalles.

En su cuenta de Facebook, su hija publicó el siguiente mensaje para anunciar su muerte: "Estaba rodeado de su familia mientras trascendía en paz. Nunca podríamos llorar a un hombre tan increíble. Odiará cualquier llanto hecho en su nombre. Es hora de celebrar el legado que nos dejó a todos".

Luego cerró con un sentido mensaje: "Te amo papi. Tú también me amabas. Mi corazón está apesadumbrado, pero soy fuerte. Cuidaré de 'mami', tu amor por casi 60 años. Me criaste bien y ella está en buenas manos. Descansa tranquilo".

¿Quién fue Roger E. Mosley?

Roger E. Mosley fue uno de los protagonistas de 'Magnum P.I.', la exitosa ficción de la cadena estadounidense CBS, emitida entre 1980 y 1988. La ficción, cuyo reparto encabezó el actor Tom Selleck, contó con más de 150 episodios.

Mosley dio vida al piloto Theodore 'TC' y Larry Manetti interpretó a Orville Wilbur Richard 'Rick', amigos y excompañeros de la Guerra de Vietnam de Thomas Magnum, personaje principal de la serie.

Rick trabajaba en un club de Hawái llamado King Kamehameha, mientras que 'TC' tenía un helicóptero Hughes 500 de color negro pintado con llamativos colores, que usaba como aerotaxi para volar sobre la isla y una mítica furgoneta Volkswagen T3 pintada con los mismos colores que el helicóptero. Roger E. Mosley participó en numerosas ficciones de televisión como 'Vacaciones en el mar', 'Kung Fu', 'Kojak', 'Los casos de Rockford', 'Starsky & Hutch', 'Texas Ranger' o 'Las Vegas', entre otras muchas.

Además de "Magnum, PI", el nativo de Los Ángeles interpretó el papel del entrenador Ricketts en la comedia de situación de la década de 1990 "Hangin' with Mr. Cooper".

También apareció en "Sanford and Son", "Love Boat", "Kojak", "The Rockford Files", "Starsky and Hutch" y docenas de otras series de televisión.