Tiffini Hale, ex miembro del elenco de "The All New Mickey Mouse Club" de Disney y cantante del grupo pop infantil "The Party", murió el día de Navidad a sus 46 años. Su fallecimiento, confirmado por allegados y compañeros de elenco en la producción de Disney, fue consecuencia de un problema cardíaco.

"Es con el corazón roto y apesadumbrado que compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida hermana, Tiffini Talia Hale", escribieron sus ex compañeros del programa infantil, en una publicación de Facebook. "A principios de este mes Tiffini sufrió un paro cardíaco que la dejó en coma. Después de muchas oraciones y con su familia a su lado, nuestra querida Tiff -como la llamaban cariñosamente- tomó su último aliento en la mañana de Navidad. Ahora está descansando en paz".

El emotivo mensaje de los ex compañeros de Tiffini Hale, la recordada actriz de Disney.

La publicación, que fue firmada por Deedee Magno, Chasen Hampton, Albert Jeunepierre Fields, Damon Pampolina y "toda la familia de Mickey Mouse Club", solicita que la fiel audiencia del programa respete la privacidad de la familia de Hale en su momento de duelo. "La madre de Tiffini, Nancy, y su hermana, Tanya, envían su amor a todos, así como muchas gracias por tan amable apoyo a lo largo de los años", se lee en la publicación.

Hale fue uno de los miembros del elenco original de "Mickey Mouse Club". Con apenas 14 años, debutó en 1989 en Disney Channel, donde permaneció como parte del elenco hasta 1991. Después de su partida del programa que la lanzó al estrellato, Disney unió a varios niños del elenco para formar la banda de pop "The Party", que incluía a Hale, Fields, Hampton, Magno y Damon. Los niños llegaron a impactar las listas con sencillos como "In My Dreams", "Summer Vacation" y "That's Why".

La joven actriz debutó como parte de la familia Disney a sus 14 años.

Luego de la disolución de la banda, Hale regresó al "Mickey Mouse Club" en 1994, momento en el que el programa había agregado a Britney Spears, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Christina Aguilera como miembros del elenco.

Su ex co-estrella y miembro de la banda, Hampton, publicó un largo homenaje a Hale el jueves en su cuenta de Instagram, escribiendo: "Parte de su magia fue que nunca supo lo increíble que era en realidad. Ella era humilde, considerada y amable. Era juguetona y muy divertida. Una cantante, personaje y actriz dramática increíble, y cuando la música golpeó sus habilidades de baile para mí, ¡ninguna estrella pop femenina nos ha igualado desde entonces!" reflexionó. "Fue una intérprete absolutamente increíble y estoy muy honrado de haberla tenido en mi vida".