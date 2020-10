El influencer de fitness Dmitriy Stuzhuk, quien pensaba que el Covid-19 no existía, falleció por complicaciones después de haber contraído el virus en un viaje a Turquía. El hombre de 33 años procuraba promover los deportes y la vida saludable en su cuenta de Instagram, en donde más de 1 millón de personas lo seguían.

Pero en esta misma cuenta también compartió que no creía en la enfermedad. No fue sino hasta que se enfermó que reconoció que el virus es una amenaza real. Después de haberse contagiado y admitir su error, el hombre utilizó la red social para contar su experiencia con la enfermedad.

"Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había Covid, y todo esto es relativo. Hasta que me enfermé", admitió.

De acuerdo con su publicación, el hombre comenzó a percatarse de algunos síntomas en el segundo día de su viaje a Turquía y, al regresar a Ucrania, decidió ir al médico y a hacerse varias pruebas, incluyendo la del Covid-19. "Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con el aire acondicionado encendido", relató. Terminó siendo Covid-19, la enfermedad que terminó con su vida.