Valdir Segato, más popularmente conocido como “Hulk brasileño”, falleció a sus 55 años y generó conmoción en las redes sociales. El fisicoculturista nunca dejó de aplicarse peligrosas inyecciones de synthol para hacer crecer sus músculos, pese a las contraindicaciones de los médicos.

Justo en el día de su cumpleaños, sufrió una descompostura que lo llevó de urgencia al hospital. Sin embargo, nadie se esperaba que, horas más tarde, su estado de salud se complicara al punto de fallecer.

¿Quién era el “Hulk brasileño”? Un culturista que alcanzó más de 1,7 millones de seguidores en TikTok por su llamativo aspecto físico. Durante su vida, logró hinchar hasta 23 pulgadas sus bíceps después de inyectarse, alcanzando casi 60 centímetros cada uno.

“Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He duplicado mis bíceps, pero todavía quiero ser más grande”, resaltó el fenómeno de las redes sociales, durante una entrevista en 2016. La inspiración de su cuerpo estaba basada en el actor Arnold Schwarzenegger.





La muerte del “Hulk brasileño”

Valdir llevaba una vida solitaria. Vivía en un departamento en la parte trasera del hogar de sus padres y, según contó su familia, el día de la muerte llegó a la casa de su madre desesperado por no poder respirar.

El Hulk brasileño amplió hasta 23 pulgadas su bíceps.

“Eran como las 6 de la mañana, más o menos. Llegó arrastrándose por la casa trasera y llegó al frente. Luego tocó la ventana de mi madre, tocó, tocó, luego ella se despertó y dijo: 'Ayúdame, ayúdame, porque me estoy muriendo”, explicó el primo del fallecido, Moisés da Conceição da Silva.



Hace seis años, los médicos le habían advertido sobre las complicaciones que podrían surgir si continuaba con las inyecciones para aumentar su masa corporal. El exceso de su uso podría significar una amputación de una de sus extremidades, desfiguración facial o daños en el sistema nervioso.

¿Qué es el Synthol, la sustancia para ampliar la masa corporal?

En este caso, se trata de una peligrosa sustancia utilizada para generar abultamientos en el cuerpo. No tiene ninguna función deportiva que genere mejoras en el rendimiento, sino que simplemente ayuda a ampliar una zona determinada.



Desde FITDESA, aseguraron que “es una sustancia no permitida dentro del fisicoculturismo, porque está más relacionada con la estética y la obsesión de querer generar un cuerpo con ciertas proporciones anormales y no con el deporte”.



Se trata de una mezcla de aceite (85%, triglicéridos de cadena mediana o MCT), lidocaína (7,5%, anestésico local) y alcohol bencílico (7,5%) que se inyecta directamente en el músculo.