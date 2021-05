La comedia y el cine llora la pérdida de una de sus grandes personalidades. A los 86 años falleció este martes el actor y comediante Charles Grodin. Por complicaciones derivadas de un cáncer de médula ósea, murió en su casa de Connecticut, Estados Unidos, según informó su hijo a The New York Times.

Charles Grodin protagonizó las dos primeras partes de Beethoven. (Gentileza: Comic Boook)

Hollywood despide a un respetado artista. Fue un secundario de lujo en "El cielo puede esperar" de 1978, con Warren Beatty y Buck Henry, y en "Seems like old times" de 1980, con Goldie Hawn y Chevy Chase.

Su sello particular quedó plasmado en el clásico de Los Muppets en "The great muppet caper" de 1981, la segunda película sobre los personajes creados por Jim Henson.

Si bien casi se retiró de la actuación a mediados de los 90 porque deseaba dedicarse la vida familiar y desempeñar a fondo su rol de padre, el comediante se destacó en protagónicos como "The heartbreak kid" en 1972 y en en el éxito "Beethoven", una saga para toda la familia en la que participó en las dos primeras partes, estrenadas en 1992 y 1993.

El sello de Charles Grodin quedó impreso en Los Muppets. (Gentileza: InterReviewd)

En los últimos tiempos formó parte de la serie "Louie" y en la película "The Comedian" junto a Robert De Niro, en 2016.

Y fue con De Niro que protagonizó la comedia de acción "Fuga a la medianoche" en 1988, donde dejó una inolvidable actuación.

Produjo además en 1977 uno de los programas del exitoso "Saturday night live", y entre 1995 y 1998, tuvo su propio talk show, The Charles Grodin. A partir del año 2000, fue comentarista político del histórico programa de televisión 60 Minutos.

Grodin recibió en 2006 el premio William Kunstler por su lucha en defensa a la justicia racial.

RIP Charles Grodin. One of the great cranky comedic geniuses. — marc maron (@marcmaron) May 18, 2021

El comediante, actor y guionista Marc Maron escribió en su cuenta de Twitter: “Uno de los grandes genios de la comedia maniática”.

Una de las últmas películas de Charles Grodin fue en 2017, donde formó parte de "The Private Life of a Modern Woman" junto a Siena Miller y Alec Baldwin.