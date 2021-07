Rodney Alcala, popularmente conocido como "el asesino del Juego de las Citas" después de aparecer en el popular reality en medio de su matanza, murió a la edad de 77 años. Alaca fue sentenciado a muerte por cinco homicidios para más tarde confesar otros dos, pero se sospecha que sus víctimas llegarían a las 130 mujeres.

El Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California anunció que el convicto falleció por causas naturales el sábado por la mañana, en un hospital cerca de Corcoran, California. Al momento de su muerte, Alcalá estaba a la espera de ser ejecutado tras su condena por el asesinato de Robin Samsoe, de 12 años.

El sujeto fue detenido y condenado por la muerte de la niña y otras cuatro mujeres entre 1977 y 1979; en 2012 fue extraditado a Nueva York y condenado a 25 años de prisión tras confesar el asesinato de otras dos mujeres en ese estado.

"El asesino del juego de las citas"

Tras pasar unos meros 34 meses en la cárcel después de violar a una niña de ocho años, escapando una grave condena cuando los padres de la niña no le permitieron testificar, Alcala fue reclutado para formar parte de un reality romántico. Inexplicablemente, en 1978 el asesino fue el "soltero número 1" en el popular programa El juego de las citas. Presentado como un "exitoso fotógrafo" por el conductor Jim Lange, Alcala terminó ganando el concurso tras ser elegido para una cita con la soltera Cheryl Bradshaw.

Alcala y Bradshaw en "El juego de las citas".

Por suerte, Bradshaw logró discernir que Alcala no era quien decía y, si bien nunca sospechó que había elegido como pareja a un asesino serial, decidió no ir en la cita ya que él "estaba actuando de forma realmente espeluznante”. “Rechacé su oferta. No quería volver a verlo", recordó la mujer para Rolling Stone.

Como reveló un especial del noticiero 20/20 a principios de este año, la aparición de Alcala en El juego de las citas fue lo que finalmente condujo a su arresto: mientras la policía investigaba al hombre por la muerte de Samsoe, uno de los detectives interceptó una repetición del episodio de Alcala en la televisión. El oficial mostró el episodio a la amiga de Samsoe, Bridget, quien previamente les proporcionó un boceto del asesino de su amiga.

Alcala fue encontrado culpable de 7 asesinatos, pero se estima que sus víctimas superan el centenar.

"Tuve que volver a la estación de policía, creo que fue poco después de que se envió el boceto por fax, y me pusieron en una habitación, y tenían un televisor grande ... y comenzaron a pasar El juego de las citas", relató Bridget para 20/20. “Y justo cuando vi a los tres concursantes, dije '¡Ese es él!' Ese es él. No hay duda. Ese es el hombre. Y cuando escuché su voz, sin lugar a dudas, ese es él".

Durante la última década, Alcala fue acusado de tres asesinatos más, pero se cree que su recuento real de víctimas supera con creces sus condenas: la policía estimó que "el asesino del juego de las citas", que a menudo fotografiaba a sus víctimas antes de matarlas, asesinó al menos a decenas de mujeres, con algunos recuentos llegando a las 130 víctimas. En el archivo de su caso todavía hay más de 100 fotografías de mujeres no identificadas que pueden haber sido sus víctimas.