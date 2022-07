Sin duda, el mundo amaneció hoy con una noticia que implica un golpe para todo el mundo del manga japonés y el animé, pero, sobre todo, para los nostálgicos y todos aquellos fanáticos contemporáneos del exitoso y mundialmente reconocido manga "Yu-Gi-Oh!": Murió Takahashi Kazuki, su creador, a los 60 años.

El cuerpo de Takahashi fue hallado ayer a orillas de la costa de Nago, una localidad ubicada en la ciudad de Okinawa, pero las autoridades tuvieron que esperar hasta las primeras horas del día de hoy para identificarlo.

La noticia fue confirmada por la Televisión pública de Japón, que también, aportó el dato de que al momento de ser encontrado estaba vestido con un traje de buzo de neoprén y un equipo de esnórquel.

El ilustrador publicó el manga entre 1996 y 2004.

Otra pista que fue importante para reconocer a Takahashi fue que, a metros de donde se encontraba, había un auto que él mismo había alquilado horas antes, luego de haber llegado solo a Nago.

Si bien la policía todavía no tiene certezas sobre las causas concretas de su muerte, según algunos medios locales, la versión que tiene más fuerza es que el dibujante habría muerto uno o dos días antes de haber sido encontrado debido a un accidente con su equipo de buceo. Una vez concluida la autopsia, sus restos serán enviados a sus familiares.

El ilustrador japonés comenzó con su carrera a principios de los años 80, pero no fue sino hasta 1996 cuando consiguió el éxito a gran escala con las primeras publicaciones de "Yu-Gi-Oh!", que concluyó su entrega en el año 2004 con 38 volúmenes.

El juego de cartas de "Yu-Gi-Oh!" fue muy popular entre los jóvenes de nuestro país y el mundo.

Además del manga, salió la versión de animé que con sus más de 200 capítulos traspasó fronteras y, sobre todo, la franquicia se hizo popular con el juego de cartas de pelea que Yugi Moto utilizaba en la serie y que fue moneda corriente entre los jóvenes durante la primera década de este siglo. Asimismo, se realizaron varias secuelas de la serie y hasta películas.

Falleció el creador de "Yu-Gi-Oh!": ¿Qué dijeron los fanáticos en las redes sociales?

En Twitter, varios usuarios se mostraron tristes y no tardaron en expresarse tras enterarse de la muerte de Takahashi Kazuki: "Ya no hay forma de que se salve este año. Propongo que mañana sea 31 de diciembre y a otra cosa"; "se nos fue al reino de las sombras"; "falleció la infancia de más de uno"; "gracias por todos los momentos que nos has dado y nos seguirás dando con tu obra".