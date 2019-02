Los festejos por el final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos quedaron retratados en una foto histórica. La imagen fue captada en Nueva York, en medio de la multitud. Después de mucho misterio se conoció quiénes fueron los protagonistas de esta historia, uno de los cuales murió el pasado lunes.



El marinero de la icónica foto es George Mendonsa, quien falleció a los 95 años tras sufrir una apoplejía después de haberse caído en el asilo en el que vivía en Middleton, Rhode Island. Sin embargo, será siempre recordado por la foto del beso, captada por Alfred Eisenstadt, para la revista Life.



Al regresar al territorio yanqui tras participar de la guerra, Mendonsa corría por una calle de Times Square hasta que se topó con una mujer, vestida con un uniforme blanco de enfermera, y la besó en medio de la calle. "De repente vi que alguien agarraba algo blanco. Me di vuelta e hice click en el momento en el que el marinero besó a la enfermera. Si ella hubiera estado vestida de negro nunca hubiera tomado la foto", contó el fotógrafo.

El beso, en pleno Times Square.

El reconocimiento



Durante muchos años, la identidad de los casuales protagonistas fue una incógnita, hasta que la tecnología de reconocimiento facial permitió saber que se trataba de Mendonsa, quien estuvo embarcado en el océano Pacífico durante el conflicto bélico.



"Fue el momento. Regresás del Pacífico y, finalmente, la guerra termina. La emoción sumada a unas copas... Así que cuando vi a la enfermera, la tomé y la besé", contó en una entrevista en 2012.



La enfermera a la que sorprendió era Greta Zimmer Friedman, una ayudante de dentista que años atrás expresó: "No fue mi elección que me besaran. El muchacho se acercó y me besó". Friedman murió en 2016, a los 92 años.