Un posteo en Twitter realizado por el hermano de un médico que falleció hace ocho meses luego de atender en primera línea a pacientes de coronavirus, en Honduras, se hizo viral en las redes sociales al insultar a todas las personas que se fueron de vacaciones por Semana Santa.

Se trata de Daniel Enoch Ulloa, quien perdió a su hermano médico, a causa del coronavirus y posteó en las redes: "Espero se hayan tomado bonitas fotos en la playa y las guarden. Esta fue la última foto en vida que vi de mi hermano médico que murió por cuidar de imbéciles como ud".

Espero se hayan tomado bonitas fotos en la playa y las guarden. Está fue la última foto en vida que ví de mi hermano médico que murió por cuidar de imbeciles como ud. pic.twitter.com/v9Fe1T4CnC — Daniel Enoch Ulloa (@deulloac) April 3, 2021

El doctor se llamaba Pablo Enrique Ulloa Cáceres, era originario de San Isidro en Santa Cruz de Yojoa y era director de las clínicas Periféricas de Emergencia (Clíper) en la capital hondureña y también trabajaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Escuela.

Ulloa Cáceres falleció a principios de agosto de 2020 en el Hospital Escuela (HE) de Tegucigalpa, Honduras, a causa del Covid-19 y fue recordado desde entonces por su hermano cada vez que el gobierno de ese país publicaba la cantidad de personal de salud que fallecía diariamente.

La foto del médico con su hermano en Twitter.

Tras el mensaje que superó los 7 mil "me gusta", algunas personas dijeron no estaban de acuerdo con los dichos del Ulloa y opinaron que "la gente está en su derecho de salir y enfermarse, los médicos públicos están en la obligación de atenderlos, o si no pueden, renunciar cuando quieran".

Además, el mismo usuario remarcó en Twitter que: "yo siendo médico y viendo la situación del país, hace tiempo hubiera renunciando".

.

Otros dijeron que falta "sentido común (...) No pueden prohibir la circulación, pero basta con tener un mínimo de sentido común para darse cuenta que se pueden contagiar. Gracias a ese 'derecho' de circular la gente hace lo que quiere y no hemos ni salido del primer brote de COVID!".

Coronavirus en Honduras

Honduras sumó este miércoles 17 nuevos decesos por Covid-19, hasta alcanzar los cuatro mil 703 fallecimientos, mientras los casos confirmados del coronavirus ya superan los 193 mil, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Pese a que Honduras se encamina a una nueva ola de coronavirus, la tercera en la pandemia, más de 30 centros de triaje han cerrado en los últimos días en el país ante la falta de recursos.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), David Castro, afirmó a periodistas que unos 36 centros de triaje han dejado de atender a miles de hondureños afectados por el Covid-19 debido a la falta de presupuesto.