En el Delano Regional Medical Center, del condado de Kern, el pequeño Joaquín nació cuando solamente faltaban dos minutos para terminar 2017; mientras que su hermana, Aitana, llegó al mundo a la 0.16 del 1 de enero, con lo que no solamente nacieron en distintos días, sino también en años diferentes. Además, de acuerdo con los registros locales, la nena fue la primera en nacer en el condado durante 2018.

"¡Ha sido toda una sorpresa! Toda la familia se siente bendecida y excitada", comentaron allegados a los bebés.

Por su parte, el médico Seyed Tamjidi, quien atendió a la madre, también se sorprendió por la curiosa situación. "He estado trayendo al mundo bebés durante 35 años y esto no me había pasado nunca", contó.

Además, los padres de Joaquín y Aitana recibieron obsequios para sus hijos valuados en unos 3.000 dólares, de parte de grupos de la comunidad local.