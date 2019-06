Sabine Boghos, una libanesa de 26 años que vive en Dubái, padece el raro síndrome de Mayer Rokitansky Küster Hauser (MRKH), una condición por la que su sistema reproductivo no se desarrolló por completo, ya que nació sin útero y sin una tercera parte de su vagina.

A pesar de que no se trata de un padecimiento que ponga en riesgo su vida, la joven necesita de una cirugía vaginal, ya que su canal es sumamente estrecho para tener relaciones sexuales.

Cuando tenía 16 años, Boghos notó que algo pasaba con su cuerpo, ya que no había tenido su primera menstruación y los doctores le dijeron que tal vez estaba por debajo de su peso ideal, por lo que solo le recetaron vitaminas.

Sin la cirugía, Sabine nunca podrá tener relaciones sexuales. (Facebook)

"Poco después me diagnosticaron un gran quiste ovárico. Tuve que someterme a una cirugía de emergencia para extirparlo y ahí fue cuando lo descubrieron”, señaló Sabine al medio británico The Sun.

De esta manera, le informaron a ella y a sus padres del síndrome que padecía. Sin embargo, Sabine no pudo comprender lo que le estaba ocurriendo y comenzó a hacer terapia para lidiar con el diagnóstico.

“Estaba devastada y confundida. No lo comprendía completamente y no estaba lista para hacerlo. Realmente parecía injusto y me deprimió por mucho tiempo”, señaló.

Sabine difundió su caso para ayudar a otras mujeres que padezcan su misma condición. (Facebook)

Debido a que esta condición le impidió relacionarse adecuadamente con sus parejas, la joven está dispuesta a someterse lo antes posible a la cirugía para abrir su canal vaginal y comenzar a usar dilatadores para tener mayor elasticidad.

“Planeo hacerlo pronto, muy probablemente en el próximo mes. El proceso de uso de dilatadores tardará varios meses en hacer el canal un poco más ancho”, mencionó Boghos.

Ya que la joven no tiene útero, no podrá ser capaz de ser madre de manera tradicional, por lo que sus opciones son concebir a través de un vientre de alquiler, un trasplante de útero o la adopción.

El síndrome de MRKH es una anomalía congénita que se caracteriza por la ausencia o el subdesarrollo de la vagina, el cuello uterino y el útero, que afecta a una de cada 5,000 mujeres.

La joven tuvo que hacer terapia para lidiar con lo que le estaba sucediendo. (Facebook)

Los ovarios producen las hormonas femeninas que hacen que el desarrollo de las adolescentes sea normal, pero la ausencia de vagina y útero impide que haya sangrado, por lo que no presentan perìodos menstruales.

Las personas que padecen este síndrome también pueden tener anomalías en otras partes del cuerpo, como riñones formados o posicionados de manera anormal, agenesia renal unilateral, anomalías esqueléticas, pérdida de audición o defectos del corazón.