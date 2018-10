Una pequeña heroína. Una nena de 6 años salvó a su mamá de una muerte segura a manos de su papá. En la escuela le habían enseñado a contarle al maestro si eran víctimas de alguna situación de abuso y la nena hizo bien los deberes: le contó el calvario que sufría su progenitora, víctima de una infernal violencia doméstica.



"Mi padre es un malvado. Está hiriendo a mamá. Ella dice que lo ama pero él sigue lastimándola", le contó la menor al maestro, y profundizó en detalles que motivó al docente a hacer intervenir a la policía. Finalmente, Scott Keegans, de 34 años, fue detenido y encarcelado.

Jodie, con su esposo, en tiempos felices... (gentileza The Sun).

La mamá de la nena, Jodie, de 36 años, reconoció que su vida había sido como una "película de terror" luego de sufrir tres años de palizas, torturas, violaciones y humillaciones antes de que su pequeña hija interviniera para salvarle la vida, publica The Sun, según recoge RT.



Keegans fue encarcelado por 18 años por decisión del tribunal de la ciudad británica de Sheffield, después de que un jurado lo hallara culpable de seis cargos de asalto, agresión sexual y violación. El juez describió el caso como el más "satánico" en sus 30 años de carrera.



Las brutales palizas y vejaciones



El sujeto agredió a la mujer de todas maneras posibles. En una ocasión, le pegó con un palo de amasar. "Me golpeó tan fuerte, incluso en la planta de los pies, así que no podía caminar", recordó Jodie. "Sólo se detuvo cuando estaba cansado. La mañana siguiente me dijo que me levantara y fuera a la cocina, donde comenzó a golpearme de nuevo", rememoró.



Luego de la denuncia de la menor, la policía se hizo presente en la casa y constató el calvario que sufría la mujer. "Hice algo que nunca había hecho antes, mostré mis heridas a los dos oficiales y simplemente dije: 'Creo que soy víctima de abuso doméstico'. Supongo que esa fue la primera vez que admití lo que estaba pasando", señaló Jodie a The Sun.



"Los médicos me dijeron que tenía riesgo de sufrir insuficiencia pulmonar y de órganos", agregó. "El 95 % de mi cuerpo estaba cubierto de moretones y tuve que permanecer en el hospital durante cinco días durante Navidad y, para ser sincera, fue la mejor Navidad que tuve", apuntó la mujer.

Las marcas de la violencia a la que era sometida Jodie (gentileza The Sun).

