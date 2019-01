Un estremecedor suicidio infantil tuvo lugar en el estado de Aguascalientes, en México. Una nena de 10 años se quitó la vida mediante ahorcamiento como regalo de Reyes para su mamá y le dejó una estremecedora carta en la que explicó sus motivos para tomar la trágica decisión.



"Creo que el mejor regalo de Reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá nunca hubiera nacido. Te quiero mucho, mami. Sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo", escribió la criatura en un papel antes de suicidarse justo en el día festivo.

La carta que le dejó a la mamá, según publicaron medios mexicanos

La policía abrió una investigación en torno a la madre de la menor, quien aún no fue identificada.