En los 24 años desde su nacimiento, el modelo de servicio por suscripción mensual le sirvió más que bien a Netflix. A partir de la entonces revolucionaria idea de dejar atrás la renta de DVDs, el servicio creció hasta tocar los 222 millones de suscriptores a finales de 2021. Sin embargo, Netflix está pidiendo a sus empleados que no gasten dinero.

En dos reuniones con su personal en las oficinas de Anaheim, Calif, los altos funcionarios de la empresa pidieron a sus trabajadores ser sensatos a la hora "de gastar y de contratar", dichos que pusieron en alerta a los inversores de la N roja. Lo cierto es que, según informó Stratechery, el crecimiento interanual históricamente masivo de suscriptores de Netflix viene desacelerando.

.

¿Por qué sucede esto? La pandemia del coronavirus impulsó el crecimiento de Netflix, quien se acercó a la saturación del mercado norteamericano (75 millones de suscriptores entre 132 millones de hogares). Al mismo tiempo, la competencia se intensificó con la creación de servicios como Disney+, HBO Max, Paramount+, Amazon Prime Video y más.

Con sus más grandes proveedores de derechos abriendo sus propios negocios de streaming, Netflix perdió algunos de sus títulos más populares y se vio obligada a crear los propios. Todo esto devino en una desaceleración en sus números, habiendo crecido un 8,9% en 2021 a comparación del 22% en 2020.

La empresa de streaming experimentó una caída en sus inversiones a principios de 2022.

A pesar de esto, Netflix todavía tiene un negocio fuerte. "Hace 2 años, teníamos un negocio de ingresos de $20 mil millones. Ahora, tenemos ingresos de $30 mil millones", dijo el mes pasado el director financiero de la compañía, Spencer Neumann. A pesar de eso, y como toda empresa, Netflix analiza otras maneras de ganar dinero.

Precios más caros, juegos o...

A la hora de ganar dinero, Netflix tiene muchas opciones, varias de las cuales ya empezó a explorar: puede elevar los precios de sus suscripciones, algo que la empresa viene haciendo regularmente; invertir en juegos, algo Netflix ha priorizado con la compra de 3 estudios de videojuegos en los últimos 7 meses; y endurecer el control de contraseñas, método que la empresa comprobó podría generar $1.600 millones de dólares más al año.

Pero todas estas opciones tienen desventajas. El aumento de los precios puede generar abandono, no está claro si Netflix y los juegos encajan, y la vigilancia de contraseñas molestará a la mitad de sus miembros. Con esto en mente, queda la opción nuclear: anuncios publicitarios en su servicio.

La empresa no descarta la incorporación de publicidades a su servicio.

La idea de rentar espacios para publicidades, o "ads", no es algo a lo que Netflix se oponga del todo. "No es que tengamos una religión en contra de la publicidad", dijo Neumann recientemente, agregando: "Eso no es algo que esté en nuestros planes en este momento. Tenemos un modelo de suscripción escalable realmente bueno, y nuevamente, nunca digas nunca, pero no está en nuestro plan".

La mera posibilidad de incorporar publicidades a Netflix despertó disgusto entre sus usuarios, con varios internautas expresando su escepticismo en las redes sociales. A pesar de esto, y considerando que el negocio de las publicidades le podría ganar a Netflix unos $9 mil millones de dólares adicionales, vale la pena imaginar cómo sería un mundo con ads en Netflix:

Publicidades en Netflix: ¿cuentas gratuitas?

Un nivel de suscripción de Netflix que incorpore las publicidades ofrecería a los suscriptores sensibles a los precios una alternativa de bajo costo, llegando a existir la posibilidad de no tener que abonar una cuota con tal de soportar algún que otro anuncio, como sucede en YouTube. Además, Netflix tendría la posibilidad de cobrar más por su servicio "ad-free".

Sobre el impacto que los anuncios tendrían sobre la experiencia de usuario, los expertos de Stratechery señalan que no tendría por qué verse afectada negativamente. Tomemos TikTok, por ejemplo, donde los anuncios en sí mismos son TikToks y, a veces, se vuelven virales como resultado.

Los usuarios de TikTok recibieron bien los nuevos anuncios en su servicio.

De hecho, Netflix ya metió un pie en el contenido patrocinado en su plataforma: Stratechery cuenta que el material de relleno, que Netflix produce en mucha mayor medida que sus competidoras, es material abonado para meter publicidad. Los realitys, películas "vende humo" y programas de concurso de bajo costo que produce Netflix ya sirven como un puerto para la inserción de publicidad.

El cambio sería grande, y contratar y construir una red publicitaria no sería fácil, pero si Netflix pasó de vender DVDs por correo a reinar en el mundo del streaming, no tiene por qué temerle al cambio.