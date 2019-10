Una mujer del estado de Florida, en Estados Unidos, fue sentenciada a 20 años de prisión por violar a un pibe de 11 cuando trabajaba como su niñera. Según precisaron fuentes judiciales, la imputada tenía 22 cuándo comenzaron los abusos, que acabaron con ella embarazada del menor.

Marissa Mowry dio a luz al hijo del nene en 2014. El episodio permaneció en secreto durante varios meses, hasta que el chico le contó a su madre lo que estaba ocurriendo.

La víctima tiene hoy en día 17 años y es padre de una criatura de tan sólo cinco. "No pensamos en las mujeres como depravadoras, no lo hice y me costó mucho", aseguró la mamá del damnificado, Nadean Campbell, a FOX 13 News.

Marissa Mowry, tiene 28 años y tenía 22 cuando comenzó a abusar del niño que tiene hoy 17 (gentileza @VozDiasporaSV).

La acusada fue detenida en 2017 y enfrentó cargos de "agresión sexual infantil agravada por ser una persona con autoridad sobre la víctima". Mowry aceptó los cargos y permaneció en silencio durante su sentencia. Sin embargo, la defensora pública a cargo le dijo al juez que su cliente aceptó las consecuencias de sus actos y el acuerdo de pasar dos décadas tras las rejas.

Campbell dejó un mensaje a los padres de menores, advirtiendo que "conozcan a las personas con las que están sus hijos. Investiguen todo. Ustedes son los mayores defensores de sus hijos".