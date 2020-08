L as alertas rojas se encendieron en Estados Unidos al revelarse una masiva ola de casi 100.000 contagios por coronavirus en niños en tan sólo 15 días. La situación contradijo nuevamente al presidente Donald Trump, quien afirmó que los niños son casi inmunes al virus, lo que le valió que sus mensajes fueran bloqueados por Facebook y Twitter bajo el argumento de distribuir "información falsa".

Según un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría, del 16 al 30 de julio 97.078 niños dieron positivo. Más de 25 niños murieron por Covid-19 en Estados Unidos sólo en julio. En total, de acuerdo con datos de fines del mes pasado, los que se infectaron desde el comienzo de la pandemia en el país son 338.982 menores.

Los estados con el mayor número de casos pediátricos son California, Florida, Arizona, Tennessee, Illinois, Georgia y Carolina del Norte y del Sur. Y, según los Centros para las Enfermedades Control y Prevención (CDC), la mayoría de los menores es asintomática o tiene síntomas leves y aproximadamente uno de cada tres de los hospitalizados termina en cuidados intensivos.

La doctora Tina Hartert, de la Universidad de Vanderbilt, espera que el aumento de las pruebas en niños ayude a determinar qué papel juegan en la transmisión, a medida que los distritos escolares de todo el país regresen a algún tipo de actividad escolar. Hartert dirige un estudio financiado por el gobierno que registró el envío y los resultados de kits de prueba de coronavirus distribuidos a unas 2.000 familias.

"Los kits se envían a las familias, se les enseña cómo recolectar estas muestras y luego las familias las envían de regreso a un depósito central", reveló la experta. En tanto, el país más afectado del mundo ha registrado cerca de 47.000 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, según los conteos publicados online por la universidad Johns Hopkins.

Según esas cifras las nuevas infecciones llegaron a 46.935, dato que eleva el total desde el comienzo de la pandemia a 5.044.864 contagios Al mismo tiempo, las muertes causadas por el virus fueron 515, para un total de 162.938. En ese contexto, el magnate Bill Gates volvió a criticar la gestión oficial de las pruebas que se realizan para detectar la enfermedad.

Según el filántropo fundador de Microsoft, es "alucinante" que el gobierno de Trump no haya mejorado el sistema de prueba, que sigue siendo lento y no es accesible a todos. "Pagamos miles de millones de dólares para tener resultados de pruebas que no valen nada. En ningún otro país ocurre esta locura. Es asombroso que el gobierno no sólo no mejora el sistema de pruebas, sino que insiste en ensalzar lo bien que funciona y lo bueno que es", completó.